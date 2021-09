W Stuttgarcie – w ramach eliminacji do MŚ Katar 2022 – Niemcy pewnie pokonali kadrę Armenii aż 6:0 (4:0). Gospodarze mają po pięciu seriach gier 12 punktów i aktualnie zajmują pierwsze miejsce. Ormianie (dziesięć oczek) są na drugiej lokacie.

Reprezentanci Niemiec objęli prowadzenie w siódmej minucie. Gola zdobył Serge Gnabry, który wykorzystał sytuację sam na sam po podaniu od Leona Goretzki. Niedługo potem mogło być 2:0. Dawit Jurczenko poradził sobie jednak z próbą Leroya Sane.

Golkiper gości był bezradny kilka minut później. Marco Reus zagrał wzdłuż pola karnego, a akcję wykończył Gnabry. W 22. minucie Niemcy mogli prowadzić jeszcze wyżej, lecz Sane trafił tylko w poprzeczkę. Gospodarze dopięli jednak swego. Trafienie zapisał na swoim koncie Reus, któremu dograł Timo Werner.

Nasi sąsiedzi do przerwy prowadzili czterema trafieniami. Goretzka zgrał głową do Wernera, a ten nie mógł nie wpakować futbolówki do siatki obok bezradnego Jurczenki.

Po przerwie kanonada trwała dalej. Bramkę na 5:0 strzelił Jonas Hofmann, który bez zastanowienia celnie przymierzył zza pola karnego. Po godzinie gry okazję miał Jamal Musiala, ale świetnie interweniował Jurczenko.

W 82. minucie gola strzelił Werner, lecz sędzia skorzystał z VAR-u i z powodu spalonego to trafienie nie zostało uznane. Wynik spotkania po ładnej akcji i asyście Floriana Wirtza ustalił Karim Adeyemi i ostatecznie gospodarze triumfowali 6:0.

W następnej kolejce kadra Niemiec zagra w delegacji z Islandią. Tymczasem Armenia podejmie Liechtenstein.