Polska nie zagra z Rosją

Barażowy mecz Rosja – Polska miał zostać rozegrany 24 marca w Moskwie. Już teraz wiemy, że nie dojdzie on do skutku. Decyzję o nieprzystąpieniu do niego podjął Polski Związek Piłki Nożnej, a sobotę poinformował o niej prezes Cezary Kulesza. PZPN zmienił tym samym swojego stanowisko sprzed kilku dni, kiedy informował, że rozegranie meczu nie będzie możliwe w stolicy Rosji.

“Koniec ze słowami, czas na czyny! W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z rep. Rosji. To jedyna słuszna decyzja. Prowadzimy rozmowy z federacjami Szwecji i Czech, aby przedstawić FIFA wspólne stanowisko” – napisał Cezary Kulesza na swoim twitterowym profilu.

W piątek oświadczenie w sprawie obecnej sytuacji i zbliżającego się meczu z Rosją opublikował również kapitan Biało-czerwonych Robert Lewandowski, który zapowiedział rozmowy z kolegami z reprezentacji, mające na celu ustalenie ich wspólnego stanowiska.

Spotkanie Rosja – Polska miało być pierwszym z etapów barażowej rywalizacji o awans na grudniowy mundial w Katarze. Wygrany tego pojedynku miał się zmierzyć o udział w finałach ze zwycięzcą pary Szwecja – Czechy.

Na razie nie wiadomo jaka na to stanowisko będzie reakcja Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA). Organ zarządzają światową piłką na razie nie podjął żadnych decyzji dotyczących udziału reprezentacji Rosji w imprezach odbywających się pod jej auspicjami.

