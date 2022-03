PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Reprezentacja Argentyny pokonała Wenezuelę (3:0) w przedostatnim meczu eliminacji do mistrzostw świata. Jedną z bramek strzelił Lionel Messi, a po zakończeniu spotkania przyznał, że po mundialu będzie musiał zastanowić się nad swoją przyszłością.

Argentyna pokonała Wenezuelę (3:0) przed własną publicznością, a jedną z bramek strzelił Leo Messi

Po spotkaniu Argentyńczyk powiedział, że “po mundialu musi przemyśleć wiele rzeczy”, otwierając drogę do spekulacji

Niewykluczone, że 34-latek planuje zakończyć reprezentacyjną karierę po turnieju w Katarze

Messi żegna się z kadrą? Enigmatyczne słowa Argentyńczyka

W nocy z piątku na sobotę czasu polskiego, reprezentacja Argentyny mierzyła się z Wenezuelą na słynnym stadionie znanym jako La Bombonera. Gospodarze przed tłumem publiczności wygrali 3:0. Jeszcze przed spotkaniem Albicelestes byli pewni awansu na mistrzostwa świata, więc mecz zmienił się w wielkie świętowanie kibiców. Jedną z bramek strzelił Lionel Messi. Zawodnik Paris Saint-Germain po ostatnim gwizdku wypowiedział dość enigmatyczne słowa na temat swojej przyszłości.

– Jestem w reprezentacji szczęśliwy od dawna, jeszcze zanim wygraliśmy Copa America. To świetna grupa. Kibice pokazują mi, że mnie kochają i jestem za to wdzięczny. Oczywiście, wszystko dzieje się naturalniej, odkąd wygraliśmy puchar w Brazylii – powiedział Messi. W pewnym momencie dziennikarz zapytał, czy to ostatni mecz 34-latka przed własną publicznością. – Myślę o tym, co wydarzy się w Katarze. Ale po mistrzostwach świata będę musiał przemyśleć wiele rzeczy – odpowiedział siedmiokrotny zdobywca Złotej Piłki.

Stworzyło to lawinę domysłów. Czy Messi ponownie zrezygnuje z gry w kadrze? Przypomnijmy, że miało to już miejsce w 2016 roku, po przegranym finale Copa America. Wówczas jednak gwiazda szybko zmieniła zdanie i ponownie przywdziała koszulkę Albicelestes. We Francji zastanawiają się też, czy swoją wypowiedzią 34-latek nie podał w wątpliwość swojej przyszłości w Paris Saint-Germain. Była legenda Barcelony ewidentnie nie odnalazła się w nowej drużynie, a ostatnio wygwizdano ją na Parc des Princes.

Przed Argentyną jeszcze jedno wyjazdowe starcie w ramach eliminacji. Później najlepszy zespół Ameryki Południowej skupi się na przygotowaniach do listopadowo-grudniowego mundialu.

Zobacz również: Doradca prezydenta Barcelony nie wyklucza powrotu Messiego.

Ekwador Argentyna 3.60 3.20 2.28 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 marca 2022 09:41 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin