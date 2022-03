PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

W ubiegłym tygodniu w mediach pojawiły się informacje o możliwym powrocie Lionela Messiego do Barcelony. Gotowy powitać piłkarza w zespole jest trener Xavi Hernandez. Teraz do sprawy odniósł się doradca prezydenta klubu Joana Laporty, Enric Masip.

Lionel Messi po niespełna roku spędzonym w PSG jest łączony z powrotem do Barcelony

Argentyńczyka w swoim zespole widziałby Xavi

Doradca Joana Laporty nie wyklucza takiego scenariusza

Messi ponownie w Barcelonie?

– Tak długo, jak jestem trenerem Barcelony, jest on mile widziany każdego dnia – powiedział w ubiegłym tygodniu Xavi, co wywołało spekulacje na temat ewentualnego powrotu Argentyńczyka na Camp Nou.

Messi pożegnał się z Barceloną latem ubiegłego roku i zdecydował się na przenosiny do Paris Saint-Germain. Argentyńczyk nie może być jednak do końca zadowolony z pobytu w stolicy Francji i według medialnych doniesień byłby gotowy rozważyć powrót do Dumy Katalonii.

Do całej sprawy postanowił się odnieść Enric Masip, który pełni funkcję doradcy katalońskiego klubu Joana Laporty. Jego zdaniem powrót Messiego do Barcelony jest mało prawdopodobny, ale nie wyklucza takiej możliwości.

– Nic nie jest niemożliwe, w życiu zdarzają się nieprawdopodobne sytuacje – powiedział Masip w wywiadzie dla Cadena SER. – Słowa Xaviego zostały jednak źle zrozumiane. Nie był to ukłon jako taki.

34-letni Argentyńczyk rozegrał w barwach Barcelony 778 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając w nich aż 672 bramki.

– To był prawdopodobnie jeden z najpiękniejszych okresów dla klubu, ale sprawy potoczy się tak, jak się potoczyły, a on wybrać projekt w Paryżu. Mogło się wydawać, że w Barcelonie wszystko się zawali, ale drużyna przetrwała i dobrze funkcjonuje – dodał Masip.

