Reprezentacja Belgii w sobotę rozegra spotkanie w ramach eliminacji do mistrzostw świata z Estonią. W trakcie trwającego zgrupowania Czerwonych Diabłów obecny jest Dries Mertens, którego zabrakło w meczach Final Four Ligi Narodów UEFA. Zawodnik w jednym z ostatnich wywiadów uznał wyższość Francji, zachęcając jednak kibiców reprezentacji Belgii, aby nie porzucały wiary w dobre wyniki tej ekipy.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Dries Mertens

Dries Mertens w jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi dla mediów wrócił pamięcią do Final Four Ligi Narodów

Reprezentant Belgii stwierdził bez owijania w bawełnę, że Francja to aktualnie najlepsza reprezentacja na świecie

34-latek przedstawił swoje zdanie w trakcie konferencji prasowej na zgrupowaniu kadry Roberto Martineza

Reprezentacja Francji według Mertensa najlepsza na świecie

Reprezentacja Belgii w tabeli grupy E eliminacji do mistrzostw świata jest aktualnie na pierwszym miejscu, legitymując się dorobkiem 16 punktów. Podopieczni Roberto Martineza drugie Czechy wyprzedzają o pięć oczek.

Belgijski napastnik, który niedawno wrócił do gry po kontuzji, odniósł się do meczów w Lidze Narodów UEFA. Piłkarz SSC Napoli nie ukrywał, że towarzyszyły mu ogromne emocje, gdy śledził starcie z Francją, w którym nie brakowało dramaturgii. Belgowie prowadzili w tym boju 2:0, ale ostatecznie przegrali 2:3. Następnie ulegli Włochom 1:2 w boju o trzecie miejsce w tych rozgrywkach.

🇧🇪 Mertens : "La France, si je regarde les joueurs un par un, je vois la meilleure équipe" pic.twitter.com/4dhiLZGhAB — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 11, 2021

– Bardzo bolało to, że znów prowadziliśmy 2:0, a jednak przegraliśmy 2:3. Niemniej trzeba jasno powiedzieć, że Francja to mocna ekipa, która świetnie zagrała w drugiej połowie przeciwko nam. Patrząc na zawodników tego zespołu jeden po drugim, można dojść do wniosku, że to najlepsza reprezentacja na świecie. Szkoda, że przegraliśmy starcie z Francuzami i później z Włochami. Nie zmienia to jednak fakt, że jestem zdania, że też mamy mocną drużyną. Niezależnie od tego, czy wygrywa się, czy nie, to trzeba dawać z siebie wszystko – przekonywał Mertens w trakcie środowej konferencji prasowej.

– Włosi w trakcie ostatniego Euro 2020 wygrali mistrzostwo Europy. Może nie mieli najmocniejszej ekipy, ale tworzyli monolit. To była siła tej ekipy. Nie możemy o tym zapominać, chcąc też coś osiągnąć. Mamy mocną pakę, świetnego trenera. Trzeba wierzyć, że możemy coś osiągnąć – dodał piłkarz SSC Napoli.

