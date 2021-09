Kontuzjowany Mbappe opuścił zgrupowanie reprezentacji Francji!

L’Equipe poinformowało, że Kylian Mbappe odniósł kontuzję łydki w trakcie spotkania Francji z Bośnią i Hercegowiną (1:1). Choć badanie rezonansem nie wykazało poważnych uszkodzeń, 22-latek zakończył już swój udział w zgrupowaniu reprezentacji.

L’Equipe poinformowało o kontuzji Kyliana Mbappe. Francuz został uderzony w łydkę w trakcie środowego starcia reprezentacji Francji z Bośnią i Hercegowiną (1:1). W piątek przeszedł kolejne testy. Badanie rezonansem magnetycznym nie wykazało niepokojących zmian, ale 22-latek i tak opuścił już zgrupowanie Les Bleus. Sztab medyczny kadry narodowej nie chce podejmować nawet najmniejszego ryzyka w sprawie największej gwiazdy drużyny. Przed mistrzami świata skomplikowane spotkania przeciwko drużynom Ukrainy i Finlandii.

Kylian Mbappe w trakcie niedawno zakończonego okna transferowego bardzo chciał przenieść się do Realu Madryt. Jego Paris Saint-Germain odrzuciło jednak nawet ofertę opiewającą na ponad 200 milionów euro. Francuzowi pozostaje zatem skupić się na występach w Ligue 1 w najbliższym sezonie. Jeżeli jego kontuzja nie okaże się poważna, wystąpi w najbliższym ligowym starciu paryżan przeciwko Clermont. Jednak zanim do tego dojdzie, jego reprezentacja spróbuje zanotować komplet punktów w starciach z Ukrainą i Finlandią w ramach eliminacji do nadchodzących mistrzostw świata.

