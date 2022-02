Kulesza: Zaapelowaliśmy o solidarność. Odzew jest duży

PressFocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Prezes PZPN Cezary Kulesza w rozmowie z Łączy Nas Piłka wypowiedział się na temat ostatnich wydarzeń związanych z inwazją Rosji na Ukrainę oraz przedstawił jasne stanowisko polskiej federacji w tej sprawie.

Polska na pewno nie zagra z reprezentacją Rosji

Prezes PZPN liczy na solidarność wszystkich europejskich federacji

Kilka federacji już ogłosiło, że również nie zagra w żadnym meczu z Rosją

Kulesza liczy na solidarność wszystkich federacji

PZPN podtrzymuje swoją decyzję, że nie zamierza rywalizować z Rosjanami w barażach o udział na mundialu w Katarze. – To nie była trudna decyzja, ale wymagająca zastanowienia się, analizy sytuacji. Pierwsze pismo wysłaliśmy już w poniedziałek wyrażając swoje zaniepokojenie, potem jednak sytuacja diametralnie się zmieniła i stwierdziliśmy, że do Rosji nie pojedziemy. Namówiliśmy także naszych partnerów z Czech i Szwecji do tego samego. Nie możemy tolerować takich działań. Cieszy mnie, że tą decyzję poparli wszyscy kadrowicze. Będziemy solidarni z Ukrainą do końca i nie zamierzamy zmieniać naszego postanowienia – skomentował Kulesza.

FIFA nałożyła sankcję na Rosję, które jednak wydają się być śmieszne w porównaniu z popełnionym czynem. – Nie interesuje mnie gra pozorów. Na Ukrainie dzieją się niewyobrażalne rzeczy, giną ludzie, a my mielibyśmy udawać, że Rosja to nie Rosja, bo gra pod inną nazwą. To była skandaliczna decyzja. Nie wahałem się nawet minuty – kontynuował prezes PZPN-u w rozmowie z Łączy Nas Piłka.

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej – @Czarek_Kulesza w ostrych słowach skrytykował decyzję @FIFAcom, dotyczącą drużyny rosyjskiej.

"Na Ukrainie dzieje się prawdziwa tragedia, giną ludzie".

Cały wywiad znajdziesz na naszej stronie. ⤵️ — PZPN (@pzpn_pl) February 28, 2022

FIFA argumentuje swoje decyzję nie łączeniem sportu z polityką. – Pewnych rzeczy nie można rozdzielić. Wojna sprawiła, że rozgrywki na Ukrainie zostały zawieszone, a piłkarze poszli do wojska. Jestem w stałym kontakcie z szefem Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej Andrijem Pavelko, któremu zaoferowaliśmy pomoc. To jasny dowód na to, że nie zostawimy Ukrainy samej w momencie najcięższej próby – dodał.

W niedzielę po decyzji FIFA PZPN wysłał pismo do wszystkich federacji piłkarskich w Europie. – Jesteśmy konsekwentni i z Rosją nie zagramy, gdziekolwiek miałoby to być i pod jakąkolwiek nazwą grałaby ta drużyna. Uważamy, że nasze stanowisko powinny poprzeć inne federacje, dlatego poprosiłem o przygotowanie takiego dokumentu. Zaapelowaliśmy w nim o solidarność i odzew jest bardzo duży. Od rana odbieram wiele telefonów z poparciem. Nikt nie ma wątpliwości, co do słuszności tej decyzji. Kilka federacji, jak Anglia, Albania, Dania, Norwegia czy Walia, ogłosiło już zresztą oficjalnie, że z Rosjanami także nie zagrają. To bardzo budująca postawa – mówił Kulesza w rozmowie z Łączy Nas Piłka.

