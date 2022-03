FIFA zawsze ma kilka ogarków dla diabła | Tetrycy #2

Na zdjęciu:

W kolejnym odcinku “Tetryków” Jakub Olkiewicz i Leszek Milewski omawiają dziwne ruchy FIFA, powołania Czesława Michniewicza – w tym to, czy jest etyczne powoływać piłkarzy z ligi rosyjskiej. Do tego wracają do tematów ekstraklasowych, gdzie sypnęło mniej lub bardziej kuriozalnymi zwolnieniami. Zapraszamy!

SPIS TREŚCI:

0:00 JAK KUBA ŚMIAŁ SIĘ Z ŻONY, A TERAZ ONA ŚMIEJE SIĘ Z NIEGO

1:52 A CO JAKBY CO ODCINEK OPOWIADAĆ ANEGDOTĘ O MAJONEZIE

2:38 ANEGDOTA O RADZIECKIM ZEGARKU I STANISŁAWIE TERLECKIM

5:10 KUBA ROZSIERDZONY NA FIFA. I SŁUSZNIE

8:26 NIE MA MIEJSCA NA PÓŁŚRODKI

10:46 AMANDA STAVELEY I GŁĘBOKIE ZANIEPOKOJENIE WOBEC SYTUACJI ROSYJSKICH OLIGARCHÓW

12:15 DORADZAMY PR-OWO SUPERLIDZE

16:21 AL Z PSG PODOBNO SOBIE POZWALAŁ. TU CHORĄGIEWKĘ POŁAMAŁ

16:58 ZBIGNIEW BONIEK SINUSOIDALNY. JEDNA NOGA STANOWCZOŚĆ, DRUGA NIE

21:00 SZWEDZI CHCĄ, ŻEBYŚMY GRALI PÓŁFINAŁ BARAŻY? A DLACZEGO NIE

23:48 CO LAJKUJE NA TWITTERZE MACIEJ RYBUS

27:42 INFANTINO O ODWOŁANYM MUNDIALU W 1942 – SYTUACJA

30:26 POWOŁYWAĆ CZY NIE Z LIGI ROSYJSKIEJ

37:09 KONRAD MICHALAK, SUPERMARIO I CZESŁAW MICHNIEWICZ

42:39 CZY REPREZENTACJA POLSKI OBYŁABY SIĘ BEZ WIETESKI

47:55 JACA. JACA? JACA, KURCZĘ, JACA

51:19 BARTOSZEK, TRENER-URWIS, KTÓRY ZAWSZE NA WYLOCIE

56:05 KULISY ZWOLNIENIA BARTOSZKA – PODUSZKA ŚMIERDZIUSZKA

1:00:51 LESZEK ZŁY O SZKALOWANIE PRZEZ ŚLĄSK FABIANA PIASECKIEGO

1:04:00 PETYCJA: CANAL+ MUSI PODPISYWAĆ PIOTRA TWORKA “TWORAS”

1:07:45 JEDEN MIECZ NA MŁODZIEŻOWCÓW. A DRUGI TEŻ NA MŁODZIEŻOWCÓW

1:08:00 WISŁA KRAKÓW ZAWSZE RAZEM, ALE NIE TYM RAZEM