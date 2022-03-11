FIFA zawsze ma kilka ogarków dla diabła | Tetrycy #2

W kolejnym odcinku “Tetryków” Jakub Olkiewicz i Leszek Milewski omawiają dziwne ruchy FIFA, powołania Czesława Michniewicza – w tym to, czy jest etyczne powoływać piłkarzy z ligi rosyjskiej. Do tego wracają do tematów ekstraklasowych, gdzie sypnęło mniej lub bardziej kuriozalnymi zwolnieniami. Zapraszamy!
SPIS TREŚCI:
0:00 JAK KUBA ŚMIAŁ SIĘ Z ŻONY, A TERAZ ONA ŚMIEJE SIĘ Z NIEGO
1:52 A CO JAKBY CO ODCINEK OPOWIADAĆ ANEGDOTĘ O MAJONEZIE
2:38 ANEGDOTA O RADZIECKIM ZEGARKU I STANISŁAWIE TERLECKIM
5:10 KUBA ROZSIERDZONY NA FIFA. I SŁUSZNIE
8:26 NIE MA MIEJSCA NA PÓŁŚRODKI
10:46 AMANDA STAVELEY I GŁĘBOKIE ZANIEPOKOJENIE WOBEC SYTUACJI ROSYJSKICH OLIGARCHÓW
12:15 DORADZAMY PR-OWO SUPERLIDZE
16:21 AL Z PSG PODOBNO SOBIE POZWALAŁ. TU CHORĄGIEWKĘ POŁAMAŁ
16:58 ZBIGNIEW BONIEK SINUSOIDALNY. JEDNA NOGA STANOWCZOŚĆ, DRUGA NIE
21:00 SZWEDZI CHCĄ, ŻEBYŚMY GRALI PÓŁFINAŁ BARAŻY? A DLACZEGO NIE
23:48 CO LAJKUJE NA TWITTERZE MACIEJ RYBUS
27:42 INFANTINO O ODWOŁANYM MUNDIALU W 1942 – SYTUACJA
30:26 POWOŁYWAĆ CZY NIE Z LIGI ROSYJSKIEJ
37:09 KONRAD MICHALAK, SUPERMARIO I CZESŁAW MICHNIEWICZ
42:39 CZY REPREZENTACJA POLSKI OBYŁABY SIĘ BEZ WIETESKI
47:55 JACA. JACA? JACA, KURCZĘ, JACA
51:19 BARTOSZEK, TRENER-URWIS, KTÓRY ZAWSZE NA WYLOCIE
56:05 KULISY ZWOLNIENIA BARTOSZKA – PODUSZKA ŚMIERDZIUSZKA
1:00:51 LESZEK ZŁY O SZKALOWANIE PRZEZ ŚLĄSK FABIANA PIASECKIEGO
1:04:00 PETYCJA: CANAL+ MUSI PODPISYWAĆ PIOTRA TWORKA “TWORAS”
1:07:45 JEDEN MIECZ NA MŁODZIEŻOWCÓW. A DRUGI TEŻ NA MŁODZIEŻOWCÓW
1:08:00 WISŁA KRAKÓW ZAWSZE RAZEM, ALE NIE TYM RAZEM
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