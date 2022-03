Pressfocus Na zdjęciu: Oleksandr Zinczenko

Część obcokrajowców, którzy na co dzień występowali w ukraińskiej ekstraklasie, uciekło przez wojnę do swoich krajów. Obecnie ligowe rozgrywki są wstrzymane, a w marcu reprezentacja Ukrainy miała rozgrywać mecz barażowy ze Szkocją. Według dyrektora sportowego Szachtara Donieck Dario Srny, FIFA i UEFA pracują nad otwarciem okienka dla zagranicznych zawodników, nie zapominając też o marcowym pojedynku.

FIFA i UEFA pracują nad specjalnym oknem transferowym dla obcokrajowców z ukraińskiej ekstraklasy

Dzięki temu, kluby mogłyby wysłać swoich piłkarzy na wypożyczenia, nie tracąc przy tym finansowo

W dodatku trwają też prace nad przełożeniem barażowej rywalizacji Ukrainy ze Szkocją

Co z meczem barażowym Ukraińców?

Pod koniec marca startują baraże do katarskiego mundialu. Wśród drużyn, które walczą o przepustkę na wielki turniej jest też Ukraina. Z wiadomych względów futbol w tym kraju zszedł na dalszy tor. Niemniej jednak wiele zagranicznych piłkarzy uciekło przed wojną do rodzin na zachodzie Europy czy swoich odległych krajów.

Piłkarskie kluby ogarnął chaos, a każdego dnia walk finanse zespołów lecą na łeb. Chwilowym wyjściem z kryzysu okazałoby się otwarcie okienka dla obcokrajowców, którzy dotychczas występowali w ukraińskiej ekstraklasie. Sportowe środowisko już wcześniej nalegało na takie rozwiązanie i widocznie jest ono realizowane za zamkniętymi drzwiami. Pozwoliłoby to wówczas uniknięcia odchodzenia wartościowych graczy za darmo.

Dario dodał również, że UEFA chciałaby przełożyć mecz w playoffach do MŚ 2022 między Szkocją a Ukrainą na czerwiec. https://t.co/6mTOQ9G0II — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) March 5, 2022

– “Pezydent Ceferin powiedział, że już wkrótce FIFA i UEFA otworzą specjalne okienko transferowe dla wszystkich obcokrajowców grających na Ukrainie, by ci nie odchodzili za darmo” – przekazał słowa Dario Srny, BuckarooBanzai.

– “Dario dodał również, że UEFA chciałaby przełożyć mecz w playoffach do MŚ 2022 między Szkocją a Ukrainą na czerwiec” – zaznaczył.

Dyrektor sportowy Szachtara Donieck Dario Srna pozostaje w stałym kontakcie z szefami FIFA oraz UEFA. Jak powiedział działacz, otrzymał potwierdzenie od Cerefina, że specjalne okno transferowe wkrótce zostanie otwarte. Do tego istnieje też szansa na przełożenie barażowego spotkania Ukraina – Szkocja na inny termin, chociażby na czerwiec.

Wszystko powinno wkrótce w pełni się wyjaśnić, dlatego trzeba jeszcze poczekać na oficjalne wieści w tej sprawie. Co ciekawe, FIFA nie dała odpowiedzi PZPN, co czeka natomiast polską reprezentację, która miała przecież rywalizować z Rosją, lecz przy aktualnych wydarzeniach będzie to nie możliwe.

