Eliminacje do mistrzostwa świata 2022 – kto może zapewnić sobie awans?

Rywalizacja w eliminacjach do turnieju finałowego Mistrzostw Świata w Katarze wkracza w decydującą w fazie. W dniach 11-16 listopada rozegrane zostaną dwie ostatnie eliminacyjne kolejki w strefie europejskiej. Do tej pory poznaliśmy dwóch finalistów, a już w najbliższej kolejce dołączyć do nich mogą kolejne zespoły.