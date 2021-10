Cristiano Ronaldo nie zwalnia tempa. We wtorkowy wieczór zawodnik Manchesteru United skompletował hat-tricka w wygranym 5:0 starciu z Luksemburgiem w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Zawodnik ma jednocześnie 801 zdobytych w 1103 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki.

Cristiano Ronaldo miał swój własny show w meczu z Luksemburgiem

36-latek skompletował hat-tricka w swoim kolejnym występie w drużynie narodowej

Portugalczyk ma już na swoim koncie 115. goli w drużynie narodowej

Ronaldo z hat-trickiem

Cristiano Ronaldo dwa z trzech strzelonych goli we wtorkowy zaliczył po strzałach z rzutów karnych. W samej końcówce potyczki przeciwko Luksemburczykom doświadczony piłkarz ustalił wynik rywalizacji na 5:0, wykorzystując podanie od Rubena Nevesa.

Ponad połowę swoich wszystkich zdobytych bramek Portugalczyk zanotował, broniąc barw Realu Madryt. W szeregach Królewskich zawodnik wystąpił w 438 spotkaniach, notując w nich 451 trafień. Ronaldo jest jednocześnie najlepszym strzelcem Los Blancos w historii.

CR7 w ciągu dziewięciu sezonów spędzonych w Realu pozostawił za swoimi plecami pod względem strzelonych goli takie postacie jak: Emilio Butragueno, Francisco Gento, Hugo Sanchez, Ferenc Puskas, Carlos Santillana, Alfredo Di Stefano i Raul Gonzalez.

Zanim Ronaldo dołączył do madryckiej ekipy, to na miano gwiazdy światowej piłki zapracował w Man Utd. Jak dotąd w koszulce Czerwonych Diabłów zanotował w 298 spotkaniach 123 trafienia. Ostatniego lata zawodnik wrócił na Old Trafford.

Tymczasem na poziomie reprezentacyjnym żaden inny zawodnik, nie zdobył tyle bramek co Ronaldo. Portugalczyk niedawno zrównał się z byłym irańskim piłkarzem Ali Daeim, a później już jego osiągnięcie pobił, potwierdzając swoją niezwykłą klasę. We wtorek wieczorem strzelił 113., 114. i 115. trafienie w drużynie narodowej.

Na bilans goli Ronaldo wpłynęły też występy w Juventusie. W szeregach Starej Damy piłkarz imponował również skutecznością. We włoskiej ekipie w 134 meczach wpisywał się na listę strzelców 101 razy.

Czytaj więcej: Reprezentacja Polski wiceliderem grupy I. Kiedy baraże do MŚ?