Robert Lewandowski po rozegraniu trzech meczów we wrześniu w ramach eliminacji do mistrzostw świata jest na trzecim miejscu w klasyfikacji najlepszych strzelców. Napastnik Bayernu Monachium ma na swoim koncie sześć trafień, tracąc do lidera tylko jednego gola.

Robert Lewandowski wciąż ma szanse na wygranie korony króla strzelców eliminacji do mistrzostw świata

Polski napastnik aktualnie ma na swoim koncie sześć strzelonych goli

Liderami są Memphis Depay i Aleksandar Mitrović

Lewandowski tuż za plecami Depaya

Robert Lewandowski w ostatnich dniach nie wpisał się na listę strzelców tylko w boju przeciwko Anglii. W starciu z Albanią zdobył dwie bramki. Z kolei w rywalizacji przeciwko San Marino wpisał się na listę strzelców dwukrotnie.

Kapitan Biało-czerwonych traci aktualnie jedno trafienie do pierwszych w zestawieniu Aleksandara Mitrovicia i Memphisa Depaya. Holender w ostatnim czasie imponował skutecznością. W rywalizacji z Turcją skompletował hat-tricka, dwa razy wpisywał się na listę strzelców w boju z Czarnogórą i tyle samo goli strzelił Gibraltarowi.

Tymczasem napastnik Fulham w ostatnim czasie w spotkaniach, których stawką jest awans na mundial, strzelił dwa gole. Oba w potyczce z Luksemburgiem wygranym przez Serbię 4:1.

Tyle samo trafień co Lewandowski ma z kolei Eran Zahavi, a jednego gola mnie ma Erling Haaland. Norweg z dorobkiem pięciu strzelonych goli jest ex aequo na trzeciej pozycji z Antoinem Griezmannem, Harrym Kanem i Romelu Lukaku.

Klasyfikacja najlepszych strzelców eliminacji do mistrzostw świata:

Memphis Depay (Holandia) 7 goli Aleksandar Mitrović (Serbia) 7 goli Robert Lewandowski (Polska) 6 goli Eran Zahavi (Izrael) 6 goli Erling Haaland (Norwegia) 5 goli Antoine Griezmann (Francja) 5 goli Harry Kane (Anglia) 5 goli Romelu Lukaku (Belgia) 5 goli

