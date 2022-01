Pressfocus Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Wygląda na to, że to nie Adam Nawałka przejmie stery w reprezentacji. Jak uważa Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, Cezary Kulesza dokonał zupełnie innego wyboru. Nowym selekcjonerem zostanie Czesław Michniewicz. Co więcej, tę informację miało potwierdzić też kilku kadrowiczów. W dodatku 51-latek rozwiązał w międzyczasie kontrakt z Legią Warszawa.

Cezary Kulesza nie wybrał Adama Nawałki

Nowym selekcjonerem reprezentacji Polski może zostać Czesław Michniewicz, który ostatecznie rozwiązał kontrakt z Legią Warszawą

Prezentacja nowego sternika kadry odbędzie się w poniedziałek (31 stycznia) na Stadionie Narodowym w Warszawie

Michniewicz wyborem Kuleszy?

Wydawało się, że nic wielkiego się nie wydarzy na kilkadziesiąt godzin przed poznaniem nazwiska nowego selekcjonera kadry. Wszystko dlatego, że zdecydowana większość głosów największe szanse dawała Adamowi Nawałce. Po odpadnięciu z wyścigu Andrija Szewczenki, to właśnie 64-latek był najczęściej wymieniany w kontekście przejęcia sterów w reprezentacji.

Cezary Kulesza na pewno już dokonał wyboru, co sam potwierdził w rozmowie z Onet.pl. Stąd też środowisko medialne szybko połączyło fakty, nie dając większych szans pozostałym kandydatom. Tymczasem zupełnie innego zdania jest Tomasz Włodarczyk. Dziennikarz portalu Meczyki.pl przekazał, że to Czesław Michniewicz zastąpi Paulo Sousę w reprezentacji.

‼️Szykuje się gigantyczny zwrot akcji. To jednak Czesław Michniewicz ma zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Jak słyszę, dopinane są już ostatnie szczegóły:https://t.co/r2HGp1MDdt — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) January 29, 2022

– “Tę informację potwierdziliśmy w wielu źródłach. Mówią o niej też już sami piłkarze. Słyszymy, że dopinane są ostatnie szczegóły na linii PZPN – Michniewicz. W ostatnich dniach trener rozmawiał z Kuleszą i negocjował warunki umowy” – brzmi fragment artykułu.

– “Panowie doszli do porozumienia. Michniewicz ma pojawić się w Warszawie, aby na miejscu zacząć przygotowywać się do zadań związanych z przejęciem zespołu, a przede wszystkim rozpoczęcia pracy od poniedziałkowej konferencji prasowej” – dodano.

Michniewicz rozwiązał kontrakt z Legią

‼️Czesław Michniewicz właśnie formalnie rozstał się z Legią, z którą miał ważny kontrakt do 30 czerwca 2022. Teraz umowa została rozwiązana. Wszystko z powodu propozycji prezesa Cezarego Kuleszy, który w 51-latku widzi nowego selekcjonera.https://t.co/UVw8qmtuc8 — Maciej Wąsowski (@Maciej_Wasowski) January 29, 2022

Czesław Michniewicz pozostaje bez pracy od czasu zwolnienia z Legii Warszawa. Niemniej portal Weszlo.com podał, że 51-latek rozwiązał właśnie kontrakt z Wojskowymi. To może wskazywać na potwierdzenie powyższych wieści, a zarazem wykreślenie pozostałych szkoleniowców z gry o posadę selekcjonera.

Z kolei Cezary Kulesza całkiem dobrze zna się Michniewiczem. Prezes już wcześniej go zatrudniał, kiedy rządził w Jagiellonii Białystok. Wówczas przygoda obu panów trwała bardzo krótko. Działacz nie był zadowolony z wyników, dlatego rozwiązał kontrakt menadżera już po kilku miesiącach.

Teraz ma być zupełnie inaczej. Jak twierdzą źródła Meczyki.pl, Kulesza zamierza zakontraktować Michniewicza, ponieważ dobrze czuje się on z rolą “zadaniowca”. Do tego zna rosyjski rynek, więc posiada również wizję na pokonanie Sbornej w pierwszym meczu barażowym. Posiada także doświadczenie w podobnej pracy, kiedy sprawował władze w kadrze U21.

Nadal nie ma szczegółów odnośnie długości zawartej umowy. Wszystkie niejasności powinny wyjaśnić się w poniedziałek (31 stycznia) na prasowej konferencji. O godzinie 13:30 na Stadionie Narodowym odbędzie się długo wyczekiwana prezentacja nowego selekcjonera reprezentacji Polski.

