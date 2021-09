Kylian Mbappe opuścił zgrupowanie reprezentacji Francji w wyniku kontuzji łydki. Mistrzów świata czekają jeszcze starcia z Ukrainą i Finlandią, a ich kapitan wskazał, kto powinien wejść w buty nieobecnego lidera.

Kylian Mbappe opuścił zgrupowanie reprezentacji Francji w wyniku kontuzji

Przed Les Bleus trudne starcia z Ukrainą i Finlandią

Hugo Lloris wskazał Kingsleya Comana jako następcę lidera

Lloris: Mbappe jest trudny do zastąpienia, Coman musi być gotowy, by pomóc kadrze

W czwartek Kylian Mbappe opuścił zgrupowanie reprezentacji Francji. 22-latek odniósł kontuzję łydki w starciu z Bośnią i Hercegowiną (1:1). Choć badanie rezonansem magnetycznym nie wykazało nic poważnego, sztab medyczny Les Bleus zwolnił go z przygotowań do trudnych starć z Ukrainą i Finalndią w ramach eliminacji do mistrzostw świata.

Mbappe to niekwestionowany lider mistrzów świata, a przed nimi pojedynki mogące zapewnić im spokój w kwalifikacjach do mundialu. Głos w sprawie znalezienia zastępcy dla 22-latka zabrał Hugo Lloris.

– Kylian Mbappe jest trudny do zastąpienia. Daje to jednak innym graczom możliwość zrobienia kroku do przodu. By go zastąpić, konieczne będzie podniesienie poziomu i zdobycie zaufania kibiców – powiedział kapitan reprezentacji Francji. W grupie zawodników mogących wejść w buty Mbappe znajduje się Kingsley Coman. – Znamy Kingsleya z jego zdolności w pojedynkach z rywalami. Ma kilka lat doświadczenia w zespole Francji i jest przyzwyczajony do bardzo wysokiego poziomu i dużej konkurencji w Bayernie Monachium. Każdy ma swoje mocne strony i musi być gotowy, by pomóc drużynie – dodał bramkarz na temat młodszego kolegi.

Coman zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Francji w 2015 roku. Od tamtej pory rozegrał w niej 33 spotkania, w których strzelił pięć bramek. Mistrzowie świata już w sobotę zmierzą się w eliminacjach do mistrzostw świata z Ukrainą.

Ukraina Francja 6.40 4.00 1.62 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 4. września 2021 10:09 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin