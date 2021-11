Mecz Chorwacja – Rosja w grupie H był decydujący w kontekście rywalizacji o pierwsze miejsce w eliminacjach do Mistrzostw Świata w Katarze. Ostatecznie gospodarze wygrali 1:0. Rosjanie mogą mówić o sporym pechu, ponieważ w końcówce samobójcze trafienie zanotował Fedor Kudriaszow.

Chorwacja musiała pokonać Rosję, aby zająć pierwsze miejsce i wywalczyć bezpośredni awans

Do 81. minuty utrzymywał się bezbramkowy remis

Wtedy to fatalnie interweniował Kudriaszow, który skierował piłkę do własnej siatki

Jeden gol w decydującym spotkaniu

Sytuacja przed ostatnim spotkaniem w grupie H była jasna. Chorwacja miała 20 punktów i zajmowała drugie miejsce. Na pierwszej lokacie plasowali się Rosjanie (22 oczka). Chorwaci musieli sięgnąć po trzy punkty, aby wyprzedzić rywali i tym samym zanotować bezpośredni awans.

Bardzo długo w niedzielnej potyczce utrzymywał się bezbramkowy remis. Aż do 81. minuty. Wówczas po dośrodkowaniu z lewej strony pola karnego fatalnie interweniował Kudriaszow. Reprezentant Rosji niefortunnie skierował piłkę do własnej siatki i Chorwaci objęli prowadzenie. Finalnie okazało się, że wyniku 1:0 nie oddali do samego końca.

Ostatecznie Chorwaci rzutem na taśmę wyprzedzili Rosję i zajęli pierwsze miejsce. Przed naszymi wschodnimi sąsiadami baraże.

