Bonucci ostrzegł Ronaldo przed barażami

Leonardo Bonucci ostrzegł swojego byłego klubowego kolegę Cristiano Ronaldo przed możliwym meczem Włochy – Portugalia w barażach o awans na mistrzostwa świata. Jedna z tych reprezentacji na pewno nie zagra na przyszłorocznym mundialu w Katarze.

Reprezentacje Włoch i Portugalii mogą między sobą rozstrzygnąć kwestię awansu na mistrzostwa świata

Taki mecz będzie również dobrą okazją do spotkania się znajomych z Juventusu – Leonardo Bonucciego i Cristiano Ronaldo

Włoski obrońca przyznał, że rozmawiał już na ten temat z kapitanem reprezentacji Portugalii

Bonucci czeka na Ronaldo

Ostatnie rozstrzygnięcia w strefie europejskiej zapadną w marcu, na kiedy zaplanowane zostały mecze barażowe. Włosi w półfinale zmierzą się z Macedonią Północną. Jeżeli wygrają, w finale zagrają ze zwycięzcą pojedynku Turcja – Portugalia.

– Rozmawiałem z Cristiano Ronaldo i żartowaliśmy sobie na temat możliwego meczu Portugalia – Włochy. Zobaczy, co się wydarzy na boisko. Cristiano wie, że czeka go kilka ciosów – powiedział Bonucci cytowany przez SportMediaset.

– Teraz musimy być skoncentrowani na tym, co robimy na boisku, a następnie w marcu spotkamy się ponownie i jestem przekonamy, że rozegramy dwa wspaniałe mecze – dodał obrońca włoskiej kadry, apelując jednocześnie aby nie wracać do przeszłości.

– Musimy zapomnieć o przeszłości i skupić się na tym, co nas jeszcze czeka. To, co stało się w październiku, posłuży nam jako lekcja – kontynuował zawodnik Juventusu. – Chcę zrobić prezent moim synom, ponieważ nigdy nie widzieli, jak Włochy grają na mistrzostwach świata – dodał.

