Baraże: Rosja – Polska. Kiedy mecz? O której godzinie?

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Świerczok i Andriej Siemanow

W piątek reprezentacja Polski poznała rywali w barażach o awans do mistrzostw świata w przyszłym roku. Pierwszym przeciwnikiem Biało-czerwonych będzie Rosja. Kiedy rozegrany zostanie mecz Rosja – Polska?

W piątek odbyło się losowanie barażowych par w walce o awans do turnieju finałowego mistrzostw świata

Reprezentacja Polski w pierwszym barażowym meczu zmierzy się na wyjeździe Rosją

Spotkanie rozegrane zostanie 24 marca przyszłego roku

Kiedy mecz Polska – Rosja?

Losowanie baraży o awans do turnieju finałowego mistrzostw świata w strefie europejskiej odbyło się w piątek w Zurichu. 12 reprezentacji zostało podzielonych na trzy ścieżki. Do ścieżki B trafiła między innymi reprezentacja Polski. Jako pierwszego rywala los Polakom przydzielił reprezentację Rosji, która rozegra to spotkanie przed własną publicznością.

Poznaliśmy już dokładny termin spotkania Rosja – Polska. Mecz odbędzie się 24 marca 2022 roku o godzinie 18:00.

🇷🇺- 🇵🇱 24.03, godz. 18.00 🤞 — Łukasz Wachowski (@LukasWachowski) November 26, 2021

Na razie nie poznaliśmy dokładnej jego lokalizacji. Według Sport-Express rozważane są cztery opcje: Moskwa (Stadion Łużniki), Rosów nad Donem, Krasnodar, Petersburg. Organizatorzy na jej podanie mają czas do 9 grudnia.

Gdzie Polska może zagrać z Rosją? Pierwszą opcją są Łużniki, ale Rosjanie rozważają także miasta południowe jak Rostów nad Donem czy Krasnodar. Alternatywą jest Petersburg. Takie opcje wskazał Karpin. Decyzja jeszcze nie zapadła (Sport-Express) — Wojtek Demusiak (@w_demusiak) November 26, 2021

Zwycięzca meczu Rosja – Polska będzie miała możliwość rozegrania finałowego meczu u siebie. Rywalem będzie zwycięzca spotkania Szwecja – Czechy. Decydujący o awansie do turnieju finałowego pojedynek odbędzie się 28 lub 29 marca.

