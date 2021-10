We wtorek mecz Albania – Polska w eliminacjach mistrzostw świata. Dla obu drużyn to spotkanie jest bardzo ważne w kontekście awansu do baraży. Wysłannik Goal.pl Przemysław Langier przygotował specjalną relację wideo przed meczem. Opowiada w niej o stadionie, na którym odbędzie się spotkanie, o podejściu Albańczyków do tego pojedynku i o organizacji przed meczem. Zobaczcie ten materiał.

Mecz Albania – Polska odbędzie się we wtorek. Początek spotkania o godzinie 20:45

Albania jest aktualnie na drugim miejscu w grupie. Polska zajmuje trzecią lokatę

Liderem grupy jest Anglia, która wkrótce zapewni sobie bezpośredni awans na mistrzostwa świata w Katarze

Albania – Polska – relacja wideo