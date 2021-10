Paweł Dawidowicz we wtorek otrzymał od Paulo Sousy kolejną szansę występu od pierwszej minuty. Rosły obrońca spisał się bez zarzutu i mógł być zadowolony po swoim występie przeciwko Albanii. Po meczu podkreślał jednak, że nie było to łatwe spotkanie, również ze względu na murawę, na której przyszło grać obu zespołom.

Reprezentacja Polski pokonała 1:0 Albanię we wtorkowym meczu eliminacji mistrzostw świata

Od pierwszej minuty w zespole Biało-Czerwonych wystąpił Paweł Dawidowicz

Skupienie i koncentracja

– Wiedzieliśmy, że jest to kluczowy mecz, że musimy go wygrać. Mogliśmy oczywiście więcej grać w piłkę, choć bardzo dziwne jest tutaj boisko. Jak sztuczne. Kości teraz to czują, ale jesteśmy zadowoleni, ponieważ wywozimy trzy punkty – powiedział Dawidowicz.

– Ten mecz był dużo mniej intensywny od poprzednich. Trzeba było jednak być bardziej skupionym. Albańczycy starali się grać prosto, ciągle graliśmy trzech na trzech, więc koncentracja była tu najważniejszym punktem – kontynuował.

Dawidowicz podkreślał również, że drużyna zachowała koncentrację po tym jak prowadzący to spotkanie sędzia Clement Turpin nakazał obu drużyn zejść do szatni po zdobyciu bramki przez Biało-Czerwonych. – Widzieliśmy, że wrócimy i musimy być przygotowani. Nie mogliśmy sobie pozwolić na to, aby coś nas rozpraszało – powiedział Dawidowicz.

– Fajnie gra się takie mecze, kiedy czuć taką atmosferę, kiedy czuć, że ludzie żyją piłką. To mi się podoba – dodał.

Zobacz także: El. MŚ 2022: tabela “polskiej” grupy po wtorkowych meczach