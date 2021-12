Pressfocus Na zdjęciu: Adam Nawałka

Obecnie trudno mówić o pozostaniu Paulo Sousy za sterami reprezentacji Polski. Zrobiło się spore zamieszanie, a PZPN nie może oficjalnie negocjować z nowym szkoleniowcem. Jednak Adam Nawałka jest gotowy wrócić do kadry i zawalczyć z nią o awans do mundialu w Katarze, co potwierdził w najnowszej wypowiedzi dla Interii Sport.

Adam Nawałka po raz drugi wysłał sygnał, że jest gotów przejąć reprezentację Polski po Paulo Sousie

PZPN musi najpierw zadecydować, jakie kroki podejmie wobec Portugalczyka

Dawny selekcjoner Biało-czerwonych jest jednym z poważniejszych kandydatów pracy w kadrze

Adam Nawałka na ratunek reprezentacji?

Patrząc wstecz, Adam Nawałka jest najlepszym selekcjonerem reprezentacji Polski w XXI wieku. To właśnie dzięki jego wkładu w rozwój kadry, Biało-czerwoni byli losowani z pierwszego koszyka do eliminacji czy grup na dużych turniejach. Na dodatek w 2017 r. Polska awansowała nawet na piątą lokatę w rankingu FIFA, co do dziś jest najlepszym wynikiem w naszej nowożytnej historii na arenie międzynarodowej.

Medialne doniesienia wskazują, że Jerzy Brzęczek nie jest zainteresowany powrotem do reprezentacji. Obecnie trener negocjuje przejęcie Jagiellonii Białystok. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja z Adamem Nawałką, który zostaje bez pracy od czasu nieudanej przygody w Lechu Poznań.

Tymczasem Nawałka po raz kolejny w dosadny sposób skomentował plotki łączące go z zastąpieniem Paulo Sousy. Portugalczyk jest już na wylocie, ale PZPN musi najpierw znaleźć wyjście z tej sytuacji. Szacuje się, że Cezary Kulesza nie wyda zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i będzie domagał się odszkodowania.

– Czy jestem gotów wrócić? Reprezentacja Polski ponad wszystkim – powiedział Interii Adam Nawałka.

Na korzyść Nawałki na pewno gra fakt, że dobrze zna się z obecnym prezesem PZPN. Cezary Kulesza również przebywał blisko kadry za kadencji Zbigniewa Bońka, kiedy ten rządził polskim Związkiem.

Za niecałe trzy miesiące Orły z nad Wisły przystąpią do barażowego starcia z Rosją. Czasu jest mało, dlatego wybór człowieka, który dobrze zna struktury reprezentacji będzie priorytetem. Istnieje jeszcze kandydatura Czesława Michniewicza. Były trener Legii pracował wcześniej z młodszymi kadrowiczami i nie ma pewności czy nie jest też dogadany z jednym z rosyjskich klubów.

Przeczytaj również: PZPN nie odpuści Sousie i oczekuje odszkodowania