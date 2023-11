IMAGO / Buzzi Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Francji

17 z 24 reprezentacji mają już zapewniony awans na Euro 2024

Kolejnych czterech poznamy po rozstrzygnięciu eliminacji

Trzech zostanie wyłonionych poprzez baraże

Kto awansował na Euro 2024? Znamy już 17 uczestników

Gwarantowany udział w Euro 2024 mają oczywiście Niemcy, którzy są gospodarzem turnieju. Ponadto obecnie udział w turnieju zapewniły już sobie Albania, Austria, Belgia, Dania, Anglia, Francja, Węgry, Holandia, Portugalia, Rumunia, Szkocja, Serbia, Słowacja, Hiszpania, Szwajcaria i Turcja.

W poniedziałek i wtorek poznamy kolejne cztery drużyny, które zagrają na mistrzostwach Europy. Bardzo blisko są tego Włosi, którym do awansu potrzeba jedynie uniknąć porażki w pojedynku z Ukrainą. O krok od awansu są również Chorwaci, którzy potrzebują wygranej z Armenią, by nie oglądać się na wyniki innych spotkań. Ponadto do turnieju zakwalifikuje się najprawdopodobniej kadra Czech lub Mołdawii z grupy C oraz Słowenia luz Kazachstan grupy H.

Pozostałych trzech uczestników wyłonią baraże. Na ten moment zagrają w nich Gruzja, Grecja, Kazachstan Luksemburg, Izrael, Bośnia i Hercegowina, Polska, Walia, Estonia. Łącznie trafi do nich dwanaście zespołów podzielonych na trzy ścieżki po cztery zespoły. Awans zapewni sobie jedna reprezentacja z każdej ścieżki.

Losowanie par barażowych odbędzie się 23 listopada, natomiast fazy grupowej Euro 2024 2 grudnia.

Zobacz również: Media: dziś poznamy oficjalną diagnozę ws. kontuzji Gaviego. Barca wściekła