IMAGO / Łukasz Grochala / Newspix Na zdjęciu: Karol Świderski

Świderski pojawił się na czwartkowej konferencji przed meczem z Czechami

Reprezentacja Polski ma już tylko niewielkie szanse na bezpośredni awans

Napastnik przyznaje, że Biało-czerwoni nie mogą powtórzyć błędów z pierwszego meczu

Świderski wziął udział w konferencji prasowej przed meczem z Czechami

Karol Świderski po zakończonym sezonie w MLS przygotowując się do meczów reprezentacji Polski trenował z zawodnikami Śląska Wrocław. Napastnik przy tej okazji podziękował Jackowi Magierze. – Chciałbym podziękować trenerowi Jackowi Magierze, bo spędziłem dwa fajne tygodnie w Śląsku Wrocław. Mecz z Czechami jest ważny. Chcemy zrobić wszystko, aby Czesi do następnego meczu przystąpili w jak najmniejszym komforcie. Mam nadzieję, że wygramy spotkanie – przyznał.

Napastnik wrócił również pamięcią także do ostatniego meczu z Mołdawią, który mocno skomplikował sytuację naszej kadry w eliminacjach. – Mecz z Mołdawią był bardzo dobry. Jakbyśmy byli skuteczniejsi to w piątek gralibyśmy o awans. Wiem, jak trener Michał Probierz trenuje i jak przekłada się to na reprezentację. Idzie to w dobrym kierunku – odparł Świderski.

🔴🎙️ #konferencjaLIVE

Karol Świderski: To, co wydarzyło się w pierwszym meczu z Czechami, nie ma prawa się znów wydarzyć. Bardzo szybko stracone bramki i trudno było wrócić do meczu. Jesteśmy dobrze przygotowani do tego spotkania i wiemy, jak my chcemy zagrać. Liczę, że zagramy… — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 16, 2023

– To, co wydarzyło się w pierwszym meczu z Czechami, nie ma prawa się znów wydarzyć. Bardzo szybko stracone bramki i trudno było wrócić do meczu. Jesteśmy dobrze przygotowani do tego spotkania i wiemy, jak my chcemy zagrać. Liczę, że zagramy dobrze i wygramy – dodał.

Świderski odpowiedział również na pytanie dotyczące jego współpracy z selekcjonerem Michałem Probierzem – Nasza relacja z trenerem Michałem Probierzem zawsze była dobra i cieszę się, że znów możemy razem pracować.

Mecz Polska – Czechy rozpocznie się w piątek o godzinie 20:45.

Zobacz również: Tylko Szczęsny i Lewandowski – tak nas widzą Czesi przed kluczowym meczem