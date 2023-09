IMAGO / Łukasz Grochala / Newspix.pl Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński przedwcześnie zakończył wtorkowy trening

Media pisały o urazie reprezentanta Polski

Rzecznik PZPN zdementował te spekulacje

Rzecznik PZPN zdementował plotki o kontuzji Zielińskiego

Serwis WP SportoweFakty postanowił skontaktować się z rzecznikiem PZPN Jakubem Kwiatkowskim pytając o stan zdrowia Piotra Zielińskiego. Jest to reakcja na wieści przekazywane przez Sport.pl o urazie zawodnika Napoli, który przedwcześnie zakończył wtorkowy trening. Odpowiedź była jednoznaczna.

– Bzdura, z palca wyssana informacja. Ktoś im doniósł albo sami podglądali gdzieś. Faktycznie, “Zielu” skończył trening wcześniej, ale też nie 30 minut przed, tylko parę. Po prostu boisko jest dość miękkie, a to obciąża. Jeżeli zawodnik czuje, że jest już zmęczony tym, to nie ma co po prostu ryzykować, kończy szybciej trening profilaktycznie. Nie ma żadnej kontuzji. Nie będzie miał żadnych badań, bo po prostu nie musi. Jest w pełni sił – przyznał Kwiatkowski w rozmowie z WP SportoweFakty.

Reprezentacja Polski przygotowuje się do dwóch kolejnych meczów eliminacji EURO 2024. W czwartek nasza kadra zmierzy się w Warszawie z Wyspami Owczymi, a trzy dni później czeka ich ciężki bój z Albanią.

