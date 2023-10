fot. PressFocus Na zdjęciu: Polska - Mołdawia

Nie weszła dobrze w mecz reprezentacja Polski przeciwko Mołdawii

Już w 26. minucie goście objęli prowadzenie

W pierwszej połowie Biało-czerwoni wyglądali na nieco przestraszonych

Szok i niedowierzanie na PGE Narodowym

Reprezentacja Polski przed niedzielnym spotkaniem na PGE Narodowym miała dwa kroki do tego, aby awansować bezpośrednio na Euro 2024. Musiała wygrać swoje dwa najbliższe spotkania. Biało-czerwoni byli faworytem w starciu z Mołdawią. Niemniej goście zawiesili wysoko poprzeczkę polskiej ekipie.

Od pierwszych fragmentów rywalizacji na stadionie w Warszawie na tle schematycznych Polaków goście prezentowali się bardzo solidnie. Tymczasem w 26. minucie na prowadzenie Mołdawian wyprowadził Ion Nicolaescu.

Tak straciliśmy gola na 0:1. Doskonale rozegrany rzut rożny i Ion Nicolaescu daje prowadzenie gościom.



🔴📲 Oglądaj online #POLMDA ▶️ https://t.co/P3LuYDNwht pic.twitter.com/HeZP7NhFBN — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 15, 2023

Do przerwy wynik już się nie zmienił i to drużyna Sergiu Clescenco do szatni udała się w lepszych nastrojach. Mołdawianie oddali jeden celny strzał i właśnie po nim do kapitulacji został zmuszony Wojciech Szczęsny.

