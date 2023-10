Reprezentacja Anglii we wtorkowym spotkaniu w ramach eliminacji do mistrzostw Europy podejmowała Włochy. Hitowy mecz rozgrywany na Wembley zakończył się zwycięstwem gospodarzy 3:1, a kibice tego wieczora obejrzeli kapitalny spektakl.

IMAGO / PRiME Media Images Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Anglii

Reprezentacja Anglii we wtorkowym spotkaniu podejmowała Włochy

Hit eliminacji zakończył się wygraną “Dumnych Synów Albionu” 3:1

Kibice zgromadzeni na Wembley obejrzeli kapitalne widowisko

El. EURO 2024. Reprezentacja Anglii pokonuje Italię

We wtorkowym spotkaniu fani mogli obejrzeć największy hit eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Reprezentacja Anglii podejmowała na własnym obiekcie Włochy. Było to spotkanie wciąż panujących mistrzów starego kontynentu z wicemistrzami.

Spotkanie rozpoczęło się od groźnych ataków gospodarzy, których niosła publika na Wembley. Jednak coraz Włosi przeprowadzali groźne kontry skrzydłami, a po kwadransie mieliśmy małą niespodziankę. Otóż znakomite podanie Giovanniego Di Lorenzo wykorzystał Gianluca Scamacca, który z najbliższej odległości wpakował piłkę do bramki. Na odpowiedź Anglików trzeba było poczekać do 32. minucie. Najpierw arbiter podyktował rzut karny, a chwilę później do jedenastki podszedł Harry Kane, który mocnym i precyzyjnym strzałem pokonał Gianluigiego Donnarummy.

Harry Kane pewnie wykorzystuje rzut karny i mamy 1:1!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Anglia – Włochy 🇮🇹



📺 Polsat Sport#EURO2024 pic.twitter.com/2WJGMUeima — Polsat Sport (@polsatsport) October 17, 2023

W pierwszej połowie to piłkarze Luciano Spallettiego tworzyli groźniejsze sytuacje i z delikatnym zniesmaczeniem musieli schodzić na przerwę z remisem.

Druga część meczu to już koncertowy występ “Dumnych Synów Albionu”. To oni dominowali od 46. minuty, a goście wyglądali na kompletnie pogubionych. W 57. minucie całe Wembley podskoczyło z radości, bowiem Anglię na prowadzenie wyprowadził Marcus Rashford. Dwadzieścia minut później piłkarze Garetha Southgate’a podwyższyli wynik spotkania, a konkretnie zrobił to kapitan Harry Kane. Kolejne minuty tylko potwierdziły przewagę gospodarzy, którzy tym zwycięstwem zagwarantowali sobie udział w przyszłorocznych mistrzostwach Europy. Natomiast przed “Squadra Azzurra” niezwykle ważne listopadowe zgrupowanie, w którym zmierzą się z Macedonią Północną oraz Ukrainą.

Anglia – Włochy 3:1

Kane (32′, 77′), Rashford (57′) – Scamacca (15′)