Probierz przed meczem z Walią: wierzę, że pokażemy dobrą piłkę

IMAGO / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Michał Probierz

Polska gra o awans na Euro 2024

Ostatnim rywalem Polaków na drodze do awansu jest Walia

Przed pierwszym gwizdkiem wywiadu udzielił Michał Probierz

Probierz zabrał głos przed meczem z Walią

Michał Probierz w przedmeczowym wywiadzie emitowanym na TVP Sport potwierdził, że reprezentacja Polski w meczu z Walią zagra w identycznym składzie, w jakim wystąpiła przeciwko Estonii.

– Zgadza się. Uważam, że zagraliśmy dobre spotkanie. To, co chcieliśmy prezentować z piłką robiliśmy to dobrze. Nie ustrzegliśmy się jakiś dobrych błędów, ale je korygowaliśmy. Wierzę, że dzisiaj pokażemy podobną piłkę na stadionie w Cardiff – przyznał przed meczem selekcjoner reprezentacji Polski.

Przed meczem było mnóstwo pytań o zdrowie Frankowskiego, który ostatecznie znalazł się w wyjściowym składzie. Pojawiają się obawy, że zawodnik Lens może nie być w stanie rozegrać całego spotkania. – Jesteśmy przygotowani na różne opcje. Wierzymy w to, że nie będzie problemów, a zmiany będziemy robić takie, które będą nam potrzebne – odparł Probierz.

Początek meczu Walia – Polska o godzinie 20:45.

