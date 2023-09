Reprezentacja Włoch we wtorkowy wieczór zmierzy się z Ukrainą w meczu, którego stawką będą punkty w eliminacjach do Euro 2024. Przed tym spotkaniem głos zabrał Luciano Spalletti, odkrywając kilka informacji na temat wyjściowego składu.

fot. Imago / Daniele Buffa Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Reprezentacja Włoch we wtorkowy wieczór zmierzy się z Ukrainą

Przed arcyważnym starciem w eliminacjach do Euro 2024 głos zabrał selekcjoner Squadra Azurra

Opiekun włoskiej ekipy zdaje sobie sprawę, że jego drużyna musi być przygotowana na wszystko na San Siro

Luciano Spalletti przed meczem z Ukrainą

Reprezentacja Włoch cały czas jest pod presją. Squadra Azzurra na dzisiaj nie może być pewna gry na przyszłorocznych mistrzostwach Europy. Przed starciem z Ukrainą opiekun włoskiej ekipy podzielił się swoimi przemyśleniami.

– Po remisie z Macedonią Północną presja jest jeszcze większa i zawsze tak będzie, jak powiedzieliśmy wcześniej – przekazał Luciano Spalletti cytowany przez Football Italia.

– Musimy być profesjonalistami i dobrze zarządzać wszystkim, ale potrzebujemy takiego poziomu osobowości i charakteru, że musimy być godni naszej historii – kontynuował Włoch.

Gianluigi Donnarumma został wygwizdany podczas ostatniego meczu z udziałem Squadra Azzurra na San Siro. Spallettiego zapytano, czy obawia się toksycznego środowiska na San Siro.

– Musimy być w stanie reagować na każdym boisku. Czasami reagujemy w ostry sposób. Zachowaniem, słowami, a nawet ciszą. Musimy zareagować na to, co zostanie na nas rzucone. Czasami osobowość ma miejsce wtedy, gdy masz wiele do powiedzenia, ale milczysz, aby później coś zarobić – powiedział były trener SSC Napoli.

