W meczu Grecji z Francją doszło do dużego skandalu. Gol dla zespołu gości nie został uznany, choć piłka przekroczyła całym obwodem linię bramkową. Mocno o tej sytuacji wypowiedział się Antoine Griezmann.

IMAGO / Stefanos Kyriazis Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Antoine Griezmann grzmiał po meczu Grecja – Francja z powodu nieuznanego gola jego zespołu

Piłka całym obwodem przekroczyła linię bramkową, czego interwencja VAR nie potwierdziła

Piłkarz skrytykował za błąd sędziów organizatora rozgrywek – UEFA

Duży błąd

Po meczu Grecji z Francją w mediach bardzo dużo mówiło się o nieuznanym golu dla gości. W doliczonym czasie gry Les Bleus trafili do siatki rywali i choć piłka przekroczyła całym obwodem linię, to sędziowie oraz system VAR nie zaliczył prawidłowo zdobytej bramki. To wywołało duży skandal i frustrację w zespole z Francji, czego upust dał Antoine Griezmann. Finalnie spotkanie zakończyło się remisem 2:2.

Tu nie było bramki dla Francji w doliczonym czasie. Niby varowali, ale nie wiem jakim cudem piłka nie przeszła. Ogólnie w końcówce dwa słupki, poprzeczka, a i tak tylko remis. Eliminacje bliskie perfekcji, ale mecz bez znaczenia, to i tak został też potraktowany. pic.twitter.com/Si02v97uZj — Trójkolorowa Piłka (@Trojkolorowa_) November 21, 2023

– UEFA ma tak dużo pieniędzy i dalej nie jest w stanie opracować wszystkiego w taki sposób, by było wiadome, czy jest gol ,czy nie. Musimy wymagać więcej od UEFA. Jeśli chce, żebyśmy rozgrywali więcej meczów, wymagajmy lepszej technologii – powiedział Antoine Griezmann po meczu z Grecją, którego cytuje Fabrizio Romano.

Czytaj więcej: Messi o kontuzji, której doznał w meczu z Brazylią