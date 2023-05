IMAGO / Łukasz Grochala / Newspix.pl Na zdjęciu: Glik, Krychowiak

Santos ogłosił powołania na czerwcowe mecze

W kadrze zabrakło miejsca dla Glika, Krychowiaka i Błaszczykowskiego

Selekcjoner zdradził powody swojej decyzji

Weterani nie otrzymali powołań do kadry

Fernando Santos ogłosił powołania do reprezentacji Polski na czerwcowe mecze z Niemcami i Mołdawią. W kadrze zabrakło miejsca dla weteranów polskiej kadry: Grzegorza Krychowiaka, Kamila Glika i Jakuba Błaszczykowskiego, którzy zdaniem niektórych polskich mediów mieli się w niej znaleźć. Selekcjoner zdradził powody swojej decyzji.

– Mam ogromny szacunek dla wszystkich zawodników. Oczywiście dlatego, że mają duże znaczenie dla polskiego futbolu. Natomiast jest to decyzja o powołaniach na teraz. Jeśli chodzi o moje podejście, mój sztab i nasze obserwacje, zgodnie z naszym planem nie są wśród powołanych. Są inni. Gdyby oni zostali powołani to zabrakłoby miejsca dla innych – przyznał Fernando Santos.

– Rozumiem rozczarowanie, ale ja muszę myśleć o tym, co jest najlepsze dla drużyny. Podjąłem taką decyzję. Nie ma tu żadnych kwestii osobistych – dodał.

Kuba Błaszczykowski w ma zostać uhonorowany w pojedynku z Niemcami i po raz ostatni pojawi się w reprezentacji Polski. – Nie mógł być wśród powołanych, bo to lista na oba spotkania. Reprezentacja chce go pożegnać z pewną ceremonią. Jest to tradycja, którą ja szanuję. Będzie obecny podczas spotkania. Jeszcze porozmawiamy, jak będzie to wyglądać. Zazwyczaj numer na koszulce może wskazywać na minuty, które rozegra. Zazwyczaj grał z szesnastką. Chcielibyśmy, żeby zagrał szesnaście minut. Porozmawiamy jeszcze z Kubą o jego odczuciach.

Polska pierwsze spotkanie zagra z Niemcami 16 czerwca, a cztery dni później w meczu eliminacji EURO 2024 zmierzy się z Mołdawią.

