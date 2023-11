IMAGO / ActionPlus Na zdjęciu: Federico Chiesa

Włochy są o krok od awansu na Euro 2024

W decydującym meczu Italia zagra z Ukrainą

Fedrico Chiesa nie wyobraża sobie innego scenariusza niż awans

Federico Chiesa: Musimy awansować na Euro 2024

Reprezentacja Włoch może odetchnąć z ulgą. W piątkowy wieczór Squadra Azzurra pokonała Macedonię Północną 5:2. Kibice z pewnością mieli przed tym meczem wiele obaw, pamiętając niespodziewaną porażkę w barażach o awans na MŚ 2022.

Bohaterem spotkania został Federico Chiesa, autor dwóch bramek. Dzięki temu zwycięstwu podopieczni Luciano Spallettiego mogą nadal marzyć o Euro 2024. W decydującym meczu zagrają z Ukrainą, która ma na koncie tyle samo punktów.

– Robię to, o co mnie prosi trener. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, musimy pojechać na mistrzostwa Europy. Mam ogromny szacunek do Spallettiego, udowodnił, że jest świetnym trenerem – skomentował Chiesa, który wygląda na zadowolonego ze współpracy z nowym szkoleniowcem Italii.

