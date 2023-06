Niespodziewanym wynikiem zakończył się mecz Norwegia - Szkocja w eliminacjach do Euro 2024. Erling Haaland i spółka przegrali 1:2 po emocjonującej końcówce.

Pressfocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Norwegia zaliczyła katastrofalny start eliminacji do Euro 2024

Erling Haaland dał Norwegii prowadzenie, ale jego zespół i tak doznał porażki

Norwegowie ulegli u siebie Szkocji 1:2 po emocjonującej końcówce meczu

Reprezentacja Norwegii w opałach! Awans na Euro zagrożony

Erling Haaland to kandydat do wygrania Złotej Piłki za miniony sezon. Poważny kontrkandydat lidera Manchesteru City to Leo Messi, który został MVP mistrzostw świata w Katarze.

Norweski napastnik nie może pochwalić się sukcesami z narodową reprezentacją. Erling Haaland i spółka nie dostali się bowiem na ostatni mundial. Norwegów może też zabraknąć na Euro 2024.

Reprezentacja Norwegii prowadziła ze Szkocją 1:0. Chwilę po godzinie gry bramkę zdobył Erling Haaland, który opuścił boisko przed końcem spotkania. Był to błąd, ponieważ Norwegia finalnie przegrała ze Szkocją 1:2 (gol w 87’ i 89’).

⏰6️⃣1️⃣ Norway 1-0 Scotland ⏰8️⃣7️⃣ Norway 1-1 Scotland ⏰8️⃣9️⃣ Norway 1-2 Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 What a comeback! 🤯 #EURO2024 pic.twitter.com/1Ri5MkjR8c — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 17, 2023

Norwegia ma tylko punkt po trzech meczach. W jej grupie oprócz prowadzącej Szkocji (9 oczek), jest jeszcze Hiszpania z trzema punktami i jednym meczem mniej.

Czytaj także: Finał Ligi Konferencji w Polsce! Które miasto gospodarzem?