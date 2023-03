PressFocus Na zdjęciu: Ben Lederman

W piątek miała miejsce pierwsza konferencja prasowa podczas marcowego zgrupowania reprezentacji Polski

Pojawili się na niej Ben Lederman i Jakub Kwiatkowski

Rzecznik PZPN-u wyznał, że selekcjoner Santos chce powołać dodatkowego obrońcę. Ma nim być Bartosz Salomon – jak donosi Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl

“Powołanie było pozytywnym zaskoczeniem”

W piątek miała miejsce pierwsza konferencja prasowa reprezentacji Polski podczas marcowego zgrupowania. W jego trakcie Biało-czerwoni zmierzą się z Czechami i Albanią w eliminacjach do Euro 2024. Na konferencji pojawił się absolutny debiutant, Ben Lederman.

Dziennikarze spytali piłkarza Rakowa Częstochowa, co poczuł po powołaniu do kadry?

– Dzień dobry. To było bardzo pozytywne zaskoczenie. Nie wiedziałem nic przed konferencją prasową trenera – powiedział Lederman. Czy dostanie swoją szansę? – Mam nadzieję, że tak. Przyszedłem tu, by pokazać się z najlepszej strony. Chcę wykorzystać na maksa tę szansę, to duża duma być tutaj. Chcę wygrać te mecze i pokazać się z najlepszej strony na boisku – odparł 22-latek.

Środkowy pomocnik ma wnieść coś nowego do drugiej linii Biało-czerwonych. Co konkretnego?

– Wizja gry, spróbować grać do przodu, ile można. I spróbować dać kontynuację gry drużynie – opisał się Lederman. Wyznał też, że jest w pełni zdrowy i gotowy do gry. Wykazał się też dużym szacunkiem do kolegów z klubu oraz kadry. Od kogo z zespołu Rakowa może czerpać?

– Wszyscy, tam jest Papanikolaou, Koczerhin, Berggren. Wszyscy są tam wysoko [uzdolnieni – przyp. PP] – odparł 22-latek. – Wszyscy zawodnicy w kadrze są na bardzo wysokim poziomie, dlatego są tutaj. Chcę grać ze wszystkimi – dodał.

Salamon z awaryjnym powołaniem?

Na pytania musiał odpowiadać też Jakub Kwiatkowski. Pierwsze dotyczyło nieobecności Roberta Lewandowskiego, który zwykle pojawiał się na pierwszych konferencjach podczas zgrupowań

– Proste wyjaśnienie, Robert miał wczoraj mecz, jest w samolocie i jeszcze nie przyleciał. Nie było szans, by usiadł tu dzisiaj – odparł rzecznik PZPN-u.

Powiedział też sporo na temat problemów zdrowotnych. Z takimi mierzy się dwóch środkowych obrońców – Jan Bednarek i Kamil Piątkowski.

– Każdy zawodnik jak przyjeżdża na zgrupowanie, to ma spotkanie z doktorem Jaroszewskim. Wiemy, jakie problemy mieli piłkarze w swoich ligach. Bednarek miał podejrzenie złamania żebra, ale okazało się, że jest całe, tylko mocno stłuczone. Janek przyjechał wczoraj i miał dodatkowe badania. Dostał zastrzyk i będzie trwała walka z czasem. Jak nie zagra z Czechami, to może z Albanią. Z kolei Kamil Piątkowski zszedł z urazem, tu sprawa jest poważniejsza. Ma dziś badania w klubie i mamy otrzymać wieczorem informacje na temat wyników tych badań. W zależności od nich zostanie podjęta decyzja, czy on tu w ogóle przyjedzie. Ale jest to pod dużym znakiem zapytania – odparł Kwiatkowski.

Dziennikarze dopytywali o możliwość awaryjnego powołania dla innego obrońcy.

– Jest możliwe. Jeśli jeden piłkarz oddzwoni w trakcie konferencji, to powiemy (śmiech). Trener chce dowołać jednego środkowego obrońcę, ze względu na kłopoty Bednarka i Piątkowskiego. Kontaktowaliśmy się już z nim, to piłkarz Ekstraklasy. Niecałe trzy godziny samochodem i przyjedzie – odparł z uśmiechem rzecznik PZPN-u.

Błyskawicznie na te doniesienia zareagował Tomasz Włodarczyk. Dziennikarz Meczyków.pl poinformował, że tym defensorem ma być Bartosz Salamon z Lecha Poznań.

Bartosz Salamon z Lecha Poznań zostanie dowołany na zgrupowanie reprezentacji Polski w związku z urazami Jana Bednarka i Kamila Piątkowskiego. — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) March 20, 2023

31-latek rozegrał dla Biało-czerwonych 10 spotkań. Ostatnie miało miejsce w 2022 roku. Był to sparing ze Szkocją. W piątek Polacy rozegrają pierwszy mecz w eliminacjach do Euro 2024. Zmierzą się na wyjeździe z Czechami.

Czechy Polska 2.35 3.40 3.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 marca 2023 04:46 .

