Bednarek odpowiada na głosy krytyki. Zdecydowana reakcja reprezentanta Polski

Jan Bednarek pojawił się na konferencji prasowej przed wtorkowym meczem z Walią, który zadecyduje o awansie na Euro 2024. Obrońca reprezentacji Polski odpowiedział na krytykę po meczu z Estonią, a także wskazał, co może być kluczem do wygranej w finale baraży.

Jan Bednarek spotkał się z niezbyt pochlebnymi opiniami po czwartkowym meczu z Estonią. Na poniedziałkowej konferencji prasowej odniósł się do głosów krytyki na temat jego gry.

– Wygraliśmy ten mecz 5:1 i awansowaliśmy do finału baraży. Skupiamy się na kolejnym spotkaniu. Każdy ma prawo do własnej opinii. Ja świata nie zmienię. Dla mnie najważniejsza jest opinia trenera, moich bliskich, a eksperci zawsze będą mówić i rozmawiać – przyznał Bednarek.

Finał baraży odbędzie się we wtorek w Cardiff. Pierwszy gwizdek arbitra rozbrzmi o godzinie 20:45. Zawodnik Southampton zdradził, co jego zdaniem będzie kluczem do sukcesu w tym starciu.

– Myślę, że musimy trzymać przeciwnika z dala od naszej bramki. Wiemy, że ich silną stroną jest na pewno gra z kontrataku, dlatego atakując musimy dobrze kryć Walijczyków, aby stopować te akcje już na ich połowie i uważam, że to będzie kluczem do tego spotkania. Na tym się skupiamy. Jeśli my wykonamy naszą robotę tak, jak powinniśmy to wygramy to spotkanie. Oczywiście mamy przeciwnika przeanalizowanego, znamy silne strony Walii, ale to będzie zupełnie inny mecz i wierzymy głęboko, że go wygramy – stwierdził obrońca reprezentacji Polski.

