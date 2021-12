Kto zostanie trenerem Legii? Zieliński ma wątpliwości co do głównego kandydata

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Jacek Zieliński został w poniedziałek nowym dyrektorem sportowym Legii Warszawa. Od klubowych władz uzyskał również wolną rękę w poszukiwaniu trenera.

Legia Warszawa ma od poniedziałku nowego dyrektora sportowego

Jednym z zadań Jacka Zielińskiego będzie znalezienie odpowiedniego kandydata na stanowisku trenera

W ostatnich tygodniach najczęściej w tym kontekście wymieniano nazwisko Marka Papszuna

Zieliński w poszukiwaniu nowego trenera

Legia Warszawa poniedziałkowy poranek poinformowania o dokonaniu ważnej zmiany w pionie sportowym klubu. Na stanowisku dyrektora sportowego Radosława Kucharskiego zastąpił Jacek Zieliński, który otrzymał od klubu pełną decyzyjność i odpowiedzialność za wszystkie kwestie sportowe dotyczące klubu.

Jak poinformował dziennikarz interia.pl Sebastian Staszewski, to do Zielińskiego będzie również należała decyzja w kwestii zatrudnienia nowego szkoleniowca. Niedawno misji poprowadzenia drużyny do końca sezonu po odejściu Marka Gołębiewskiego podjął się Aleksandar Vuković, ale ma być to tylko opcja tymczasowa.

W ostatnich tygodniach z posadą trenera Legii Warszawa łączony był był obecny szkoleniowiec Rakowa Częstochowa Marek Papszun. Wraz z zatrudnieniem Jacka Zielińskiego szanse na jego przenosiny do stolicy znacznie spadły, bowiem nowy dyrektor sportowy nie jest do końca przekonany do 47-letniego szkoleniowca.

Według informacji portalu Interia, wkrótce ma dojść do spotkania Jacka Zielińskiego z Markiem Papszunem.

