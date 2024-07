ZUMA Press / Alamy Na zdjęciu: Paweł Wszołek

Wszołek o Josue: miał wady, jak każdy człowiek

Legia Warszawa bardzo odważnie poczyna sobie tego lata na rynku transferowym. Ruchy trzeciego zespołu poprzedniego sezonu mogą imponować, bowiem – przynajmniej na papierze – nazwiska sprowadzonych piłkarzy i ich CV jest bardzo ciekawe. Mowa tu m.in. o Rubenie Vinagre, który w przeszłości zagrał kilkadziesiąt spotkań w Premier League, Serie A oraz lidze portugalskiej. Poza nim również transfery chociażby Kacpra Chodyny mogą napawać optymizmem.

W dodatku trzeba przyznać, że jak do tej pory stołeczna ekipa zatrzymała wszystkich ważnych graczy, którzy w minionym sezonie występowali w jej koszulce. Wyjątkiem jest oczywiście Josue, ale o jego odejściu wiadomo już było od dawna, dlatego też można zacząć się zastanawiać, czy Wojskowi nie są obecnie najpoważniejszym kandydatem do medalu, a kto wie, być może nawet do mistrzostwa Polski w nadchodzącym sezonie. Niemniej o odejściu Portugalczyka z zespołu wypowiedział się teraz Paweł Wszołek, który mówi o mocnym charakterze pomocnika.

– To był piłkarz, który dawał nam mnóstwo jakości. Jednocześnie wiemy, że to też specyficzny człowiek ze swoim charakterem. Tylko, że on w ten sposób sporo nas także nauczył. Wady? Miał, zresztą jak każdy człowiek, ale tak samo było z zaletami. Nie chcę go oceniać – powiedział wahadłowy w rozmowie ze “sport.tvp.pl”.

– Nie jest to żadna tajemnica, że był jednym z najważniejszych zawodników drużyny. Oczywiście, był bardzo ekspresyjny w swoim zachowaniu i przyciągał uwagę ludzi – dodał.

Czytaj więcej: Nie tylko Zieliński! Inter Mediolan chce transferu kolejnego Polaka