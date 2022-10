PressFocus Na zdjęciu: Widzew Łódź - Miedź Legnica

Widzew Łódź wygrał wynikiem 1:0 z Miedzią Legnica w spotkaniu w ramach 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zwycięstwo gospodarzom zapewnił Bartłomiej Pawłowski.

Pierwsza połowa należała do Widzewa

W drugiej części gry obudziła się Miedź

Ostatecznie gol Pawłowskiego zdecydował o wygranej gospodarzy

Widzew Łódź się nie zatrzymuje

Mecz w Łodzi zdecydowanie lepiej rozpoczęli gospodarze – już w 8. minucie Bartłomiej Pawłowski oddał strzał z dystansu i zaskoczył bramkarza gości. Na tablicy wyników mieliśmy 1:0. Siedem minut później podwyższyć na 2:0 mógł Ernest Terpiłowski, który otrzymał dobre podanie od wyżej wspomnianego Pawłowskiego, jednak 21-latek zmarnował swoją szansę. Następnie okazję miał jeszcze Mato Milos, lecz jego strzał powędrował nad bramką. W 19. minucie Miedź Legnica stworzyła sobie szansę za sprawą Chuki, którego uderzenie wylądowało obok słupka. W 30. minucie zagotowało się w polu karnym łódzkiego klubu, a Serafin Szota wybił piłkę sprzed linii bramkowej. W tej części gry to jednak gospodarze kontrolowali sytuację na murawie – w 43. minucie znów przed świetną okazją stanął Terpiłowski, lecz ponownie górą okazał się Abramowicz. Na przerwę zawodnicy schodzili przy rezultacie 1:0 do Widzewa.

Choć pierwsze minuty drugiej połowy spotkania były spokojne i na początku to Widzew miał szanse na podwyższenie prowadzenia za sprawą akcji Kuna oraz rzutu wolnego Bartłomieja Pawłowskiego, to z biegiem czasu inicjatywę zaczęła przejmować Miedź Legnica. W 59. minucie uderzenie oddał Kostka, ale strzał ten wylądował na bocznej siatce. Pięć minut później goście mieli kolejną okazję – Carolina zagrał w pole karne, Henriquez zdołał oddać strzał, lecz dobrze zachował się Ravas. Następnie Cacciabue kilka razy postraszył defensywę Widzewa Łódź, ale jak zwykle nie zawiódł wspomniany wyżej Ravas. Miedź Legnica do końca meczu starała się rozerwać obronę gospodarzy, lecz ostatecznie to “Widzewiacy” zgarniają trzy oczka i są na drugim miejscu w tabeli Ekstraklasy. Widzew Łódź – Miedź Legnica 1:0.