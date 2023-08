IMAGO/Mateusz Porzucek PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Widzew nie będzie dobrze wspominał piątkowego meczu szóstej kolejki Ekstraklasy

W Łodzi 2:0 wygrał Śląsk Wrocław

Jacek Magiera i spółka zwyciężyli drugi raz z rzędu

Widzew stracił twierdzę, Śląsk znów zwycięski

Widzew wygrał każdy z dwóch domowych meczów tego sezonu Ekstraklasy. Łodzianie już po kilkunastu minutach byli jednak w trudnej sytuacji, ponieważ Śląsk Wrocław objął prowadzenie. Kapitalnym podaniem po ziemi popisał się Alex Petkov, który zaliczył asystę przy trafieniu Matiasa Nahuela.

Podanie Petkova 😱

Wykończenie Nahuela 🎯



Do przerwy Śląsk był bardziej konkretny w polu karnym, dzięki czemu wrocławianie na przerwę schodzili wygrywając 1:0. Widzew robił wszystko co mógł, aby doprowadzić do remisu. Tymczasem to przyjezdni podwyższyli wynik meczu. Na 2:0 po dośrodkowaniu z rzutu wolnego trafił wprowadzony z ławki, Aleksander Paluszek. Śląsk sięgnął po pełną pulę drugi raz z rzędu (wcześniej z Lechem). Wrocławianie byli tuż nad strefą spadkową. Teraz są ósmą siłą Ekstraklasy.