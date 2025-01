PressFocus Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Michał Rydz o Danielu Myśliwcu: Jak osiągniemy porozumienie, będę zadowolony

Widzew Łódź zakończył jesienne zmagania w rozgrywkach PKO Ekstraklasy na 9. miejscu w tabeli. Słaba postawa drużyny spowodowała, że wiele mówiono w mediach o przyszłości Daniela Myśliwca. Ostatecznie nie doszło do zmiany na ławce trenerskiej przed zgrupowaniem w Turcji. Warto też zaznaczyć, że umowa 39-letniego szkoleniowca z Czerwoną Armią obowiązuje tylko do końca sezonu.

Michał Rydz w rozmowie z Goal.pl poruszył temat Daniela Myśliwca. Prezes Widzewa Łódź wierzy w 39-latka i poinformował, że prowadzone są z nim rozmowy. Rydz zaznaczył, że chciałby, aby sytuacja szkoleniowca rozstrzygnęła się jeszcze przed powrotem ligi.

– Ja wierzę w pracę Daniela. To się po prostu nie zmienia. My w Widzewie trzymamy ciśnienie. Widząc co się dzieje u Daniela i jego przyszłości, uciąłem temat jeszcze przed meczem ze Stalą Mielec. Dlatego chciałem odseparować ten kontekst wyniku sportowego, bo czy byśmy wówczas wygrali, czy przegrali, moja wiara w pracę Daniela i sztabu po prostu się nie zmienia – powiedział Michał Rydz w rozmowie z Przemysławem Langierem.

– Co do przyszłości Daniela, zobaczymy. Rozmawiamy i dwie strony muszą chcieć. Więc jak osiągniemy porozumienie, to będę zadowolony. A jeśli nie, to też kibicom o tym powiemy. Chciałbym, żeby do startu ligi ten kierunek się wyklarował – dodał prezes Widzewa Łódź.