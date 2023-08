Skupiam się jedynie na pracy i na tym, by jak najlepiej przygotować zespół do najbliższego spotkania. Takie jątrzenie jest niedobre dla drużyny, ale taki jest świat - mówi Janusz Niedźwiedź cytowany przez "widzewtomy.net"

Janusz Niedźwiedź, Widzew Łódź

Widzew Łódź ma za sobą przeciętny początek sezonu w PKO Ekstraklasie

Ostatnio pojawiły się informacje, które mówiło o możliwym zwolnieniu Janusza Niedźwiedzia

Teraz szkoleniowiec odniósł się do tych doniesień

“Uważam, że wykonujemy tutaj dobrą robotę”

Początek sezonu dla Widzewa jest dość ciężki. Łodzianie na inaugurację pokonali Puszczę Niepołomice na własnym obiekcie, ale ostatnio zanotowali porażkę w meczu z Pogonią Szczecin. Podobnie było w starciu z Jagiellonią Białystok, gdzie ekipa Janusza Niedźwiedzia uległa 2:1. Stąd też pojawiły się informacje o możliwym zwolnieniu Janusza Niedźwiedzia. Teraz odniósł się do nich sam zainteresowany.

– Nie zastanawiam się nad tym. Skupiam się jedynie na pracy i na tym, by jak najlepiej przygotować zespół do najbliższego spotkania. Takie informacje nie pomagają w tym, szczególnie, gdy są publikowane w dniu meczowym. Takie jątrzenie jest niedobre dla drużyny, ale taki jest świat. Nie możemy pozwalać, by miało to na nią wpływ – mówi szkoleniowiec cytowany przez “widzewtomy.net”.

– Liczę na reakcję władz klubu, by stanęły za trenerem i przede wszystkim za drużyną. Krytyka jest rzeczą normalną, ale w tym przypadku się z nią nie zgadzam. Uważam, że wykonujemy tutaj dobrą robotę, tylko musimy to potwierdzić wynikami – dodał.

