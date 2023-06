"Zdobyliśmy Puchar Polski i zajęliśmy drugie miejsce w lidze. W kolejnym sezonie chcemy być lepsi, a to chyba jednoznacznie wskazuje, co chcemy osiągnąć" - mówi Marcin Herra, wiceprezes Legii w rozmowie z portalem Legia.Net.

PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa

Marcin Herra skomentował sytuację finansową Legii Warszawa

Zdaniem wiceprezesa zarządzającego klubem, sytuacja ulega poprawie

W przyszłym sezonie budżet klubu ze stolicy ma być większy

“W kolejnym sezonie chcemy być lepsi”

Legia Warszawa ma za sobą całkiem dobry sezon. Drużyna ze stolicy wygrała Puchar Polski i zajęła drugie miejsce w tabeli Ekstraklasy. To może pozytywnie nastrajać przed nowym sezonem. Ten ma być jeszcze lepszy w wykonaniu “Wojskowych” niż właśnie zakończony. To sugeruje, że Legia chce wrócić na mistrzowski tron. Zanim to jednak nastąpi, ważna jest sytuacja finansowa klubu, o której mówi Marcin Herra, wiceprezes zarządzający klubem.

– Mówiłem, że jest nieustannym wyzwaniem i że znacząca poprawa będzie procesem trwającym nie jeden czy dwa sezony. W tym sezonie osiągnęliśmy lepszy wynik finansowy niż zakładaliśmy. Trend jest jednak pozytywny, pracujemy nad budżetem 2023/24, który będzie na poziomie przychodów wyższy od tego w minionym sezonie. Będzie to też miało przełożenie na pion sportowy, przede wszystkim na budżet płacowy, który zostanie lekko zwiększony – mówi wiceprezes Legii w rozmowie z portalem Legia.Net.

– Zdobyliśmy Puchar Polski i zajęliśmy drugie miejsce w lidze. W kolejnym sezonie chcemy być lepsi, a to chyba jednoznacznie wskazuje, co chcemy osiągnąć – dodał Marcin Herra.

Czytaj więcej: Indywidualny triumf Roberta Lewandowskiego w Hiszpanii. “Król”