PressFocus Na zdjęciu: Roman Yakuba oraz Ryoya Morishita

Legia Warszawa remisuje z Puszczą Niepołomice

W niedzielnym meczu 4. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy drużyna Legii Warszawa wybrała się do Krakowa. To właśnie tam podopieczni Goncalo Feio mierzyli się z Puszczą Niepołomice. „Wojskowi” przystępowali do tego meczu w wyśmienitych nastrojach. W środku tygodnia bowiem pokonali w eliminacjach Ligi Konferencji Europy Brondby (3:2). Drużyna prowadzona przez Tomasza Tułacza w swoim ostatnim meczu poległa w rywalizacji przeciwko Zagłębiu Lubin (0:1).

Kibice zgromadzeni na obiekcie oraz przed ekranami telewizorów nie mogli narzekać na nudę w pierwszej odsłonie. Fani bowiem obejrzeli aż cztery gole. Worek z bramkami w 14. minucie otworzył Ryoya Morishita. Radość Legii Warszawa długo nie trwała. Dosłownie chwilę później arbiter podyktował Puszczy Niepołomice rzut karny. Do jedenastki podszedł Artur Craciun, który precyzyjnym strzałem pokonał Kacpra Tobiasza. W 22. minucie zespół Goncalo Feio ponownie wyszedł na prowadzenie. Tym razem gola dla Legii Warszawa strzelił Blaż Kramer, który ostatnio przeżywa znakomitą formę.

Gol za golem w Krakowie!⚽

Najpierw Ryōya Morishita ładnym strzałem z dystansu dał prowadzenie Legii, później Puszcza błyskawicznie odpowiedziała, ale na drugiego gola gości nie musieliśmy długo czekać!🔥



📺 Transmisja w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/LrK3rlrlEG pic.twitter.com/jKGisQU7yo — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 11, 2024

Gospodarze zdołali odpowiedzieć jeszcze przed przerwą. A mianowicie zrobił to Jakov Blagaić, który popisał się świetnym uderzeniem z dystansu.

JAKOV BLAGAIĆ!🎯💥 Puszcza znów wyrównuje! Do przerwy w Krakowie mamy 2:2!



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/LrK3rlrlEG pic.twitter.com/r3zW4gY2Jv — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 11, 2024

W 58. minucie rywalizacji arbiter podyktował drugi tego dnia rzut karny dla Puszczy Niepołomice. Tym razem przewinił Rafał Augustyniak, który chwilę wcześniej pojawił się na boisku. Do jedenastki podszedł Lee, ale Koreańczyk przegrał rywalizację z Kacprem Tobiaszem. Bramkarz Legii zdołał wybronić strzał z 11. metrów.

𝐊𝐀𝐂𝐏𝐄𝐑 𝐓𝐎𝐁𝐈𝐀𝐒𝐙 𝐁𝐑𝐎𝐍𝐈 𝐑𝐙𝐔𝐓 𝐊𝐀𝐑𝐍𝐘!❌🖐️



Do jedenastki podszedł Jin-Hyun Lee, ale przegrał pojedynek z bramkarzem Legii!



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/LrK3rlrlEG pic.twitter.com/04l1XDBgTd — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 11, 2024

Dalsza część rywalizacja jednak nie przyniosła tylu emocji, co pierwsza połowa. Drużyny grały zdecydowanie wolniej i coraz częściej pojawiały się problemy z dokładnością w kluczowych momentach. Rywalizacja finalnie zakończyła się remisem i tym samym Legia Warszawa wciąż nie znalazła sposobu na Puszcze Niepołomice. Do tej pory drużyny mierzyły się ze sobą trzykrotnie i każda rywalizacja zakończyła się podziałem punktów.

Legia Warszawa w następnym meczu zagra przeciwko Brondby w rewanżowym spotkaniu eliminacji Ligi Konferencji. Warto przypomnieć, że “Wojskowi” pierwszy mecz zwyciężyli 3:2. Puszcza Niepołomice natomiast w kolejnym starciu zmierzy się z Lechią Gdańsk.

Puszcza Niepołomice – Legia Warszawa 2:2

Craciun (17′), Blagaić (41′) – Morishita (14′), Kramer (22′)