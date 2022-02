Vuković przed meczem z Wisłą. “Musimy w końcu zagrać dobry mecz.”

PressFocus Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Już w piątek wieczorem na stadionie przy Łazienkowskiej Legia Warszawa podejmie Wisłę Kraków. Mecz niezwykle istotny z perspektywy walki o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Przegrany jeszcze bardziej skomplikuje sobie sytuację w ligowej tabeli. Aleksandar Vuković przed dzisiejszym meczem przyznaje, że jego zawodnicy muszą w końcu zagrać dobry mecz na miarę ich możliwości.

Trudna sytuacja Legii Warszawa i Wisły Kraków

W ostatniej kolejce Legia zremisowała bezbramkowo z Termaliką, a po końcowym gwizdku zespół ze stolicy spotkał się z falą krytyki. Swoje niezadowolenie wyrazili też kibice, którzy mają dość beznadziejnej gry stołecznego klubu.

– Nasza drużyna jest dobrze przygotowana fizycznie. W momencie, gdy pojawiają się złe wyniki wszyscy szukają przyczyn. Legia zmaga się z problemem mentalnym, nie fizycznym. Zawodnicy potrzebują większej pewności siebie na boisku. Gracz pewny siebie, grający z większą odwagą biegnie szybciej, podaje celniej i strzela mocniej. Na tym polega główna różnica między zawodnikiem pewnym siebie i zawodnikiem, któremu tej pewności brakuje – mówił Vuković cytowany przez oficjalny serwis klubu legia.com.

– Drużyna w tym momencie potrzebuje ogromnego wsparcia. Powtarzam to od przyjścia tutaj i będę powtarzał dalej. Kolejne głosy krytyki, reakcje podczas meczów są dla nas destrukcyjne. To nie pomaga. Mówienie, że kocha się Legie i jednoczesne działanie na szkodę klubu jest dla mnie niezrozumiałe – przyznał szkoleniowiec.

– Nie wyobrażam sobie kolejnej czerwonej kartki w meczu. Kary, które otrzymywali zawodnicy są niekorzystne dla drużyny, są wynikiem nerwowości. Staram się tłumaczyć piłkarzom, by byli cierpliwi. W piłce chodzi o to, by zaprezentować się jak najlepiej pod względem piłkarskim. Musimy przestać patrzeć na to, co było i skupić się na przyszłości. Będę dziś rozmawiał z Ihorem Kharatinem. Jestem pewny, że będzie gotowy do gry bo zawsze ciężko pracuje i jest profesjonalistą. Kontuzje są dla nas problemem, ale staramy się myśleć o pozytywach i jak te problemy rozwiązać – dodał.

Alexandar Vuković odniósł się także bezpośrednio do piątkowego rywala Legii. Wisła Kraków, choć podzieliła się punktami z Górnikiem Łęczna to szczególnie w pierwszej połowie zaprezentowała się z dobrej strony. Można było dostrzec wkład w grę nowego szkoleniowca, Jerzego Brzęczka.

– Wisła zagrała z nowym entuzjazmem. Nowy trener dodał drużynie energii. Widać było różnicę w ich grze pod względem psychologicznym. Już w pierwszych minutach mieli szansę na dwa gole. Stworzyli sobie naprawdę kilka ciekawych sytuacji. Zwracam uwagę na przeciwnika, ale przede wszystkim muszę patrzeć na Legię. Musimy w końcu zagrać dobry mecz, zaprezentować się lepiej niż w poprzednich spotkaniach – skomentował trener warszawskiej Legii.

