PressFocus Na zdjęciu: Michal Skvarka

Legia – Wisła: typy i kursy na mecz PKO Ekstraklasy. Jeszcze niedawno wyniki ligowego klasyku miały duży wpływ na to, która drużyna sięgnie po mistrzostwo Polski. W tym sezonie zespoły z Warszawy i Krakowa grają o zupełnie inną stawkę – pozostanie w Ekstraklasie.

Polish Army Ekstraklasa Legia Warszawa Wisła Kraków 1.90 3.85 4.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lutego 2022 02:06 .

Legia – Wisła, typy i przewidywania

W obecnym sezonie Legia doznała u siebie czterech porażek i odniosła sześć zwycięstw. Z kolei Wisła na wyjazdach komplet punktów zdobyła tylko dwa razy, a ta sztuka nie udała jej się już od pięciu meczów. Fakt, że piątkowy mecz rozegrany zostanie w Warszawie sprawia, że bukmacherzy w roli faworyta stawiają drużynę gospodarzy.

Legia przystąpi jednak do tego meczu zdziesiątkowana, choć determinacji również nie powinno jej zabraknąć. Wisła do stolicy jedzie jednak z zamiarem zdobycia kompletu punktów i chęcią pokazania, że dobre kilkanaście minut w ostatnim meczu z Górnikiem nie było przypadkowe. Wiślacy nie mieli co prawda od ostatniego meczu zbyt wiele czasu na pracę, bowiem mecz odbył się w poniedziałek, ale każdy dzień pracy z nowym trenerem powinien działać na ich korzyść.

W piątkowy wieczór nie spodziewamy się porywającego widowiska, ale skłaniamy się ku postawieniu na niespodziankę, jaką byłaby zdaniem bukmacherów wygrana Wisły. Wybieramy jednak nieco bezpieczniejszy wariant i dodajemy podpórkę w postaci remisu. Nasz typ: X2

Fuksiarz 1.92 podwójna szansa: X2 Zagraj!

Legia – Wisła, ostatnie wyniki

Przed rozpoczęciem obecnego sezonu nikt nie przewidziałby scenariusza, w którym już w trakcie drugiej połowy sezonu jedna z drużyn będzie znajdowała się w strefie spadkowej, a druga tuż nad nią. Tymczasem taka jest rzeczywistość. Legia i Wisła już jesienią borykały się z ogromnymi problemami, ale do drugiej rundy przystępowały z przekonaniem, że szybko zażegnają kłopoty i znajdą się na bezpiecznej pozycji. Po pierwszych trzech kolejkach w 2022 roku nie można jednak tego powiedzieć.

Legia Warszawa, która zmiany na stanowisku trenera dokonała jeszcze w ubiegłym roku, pod wodzą Aleksandara Vukovicia drugą rundę rozpoczęła od wyjazdowego zwycięstwa 3:1 nad Zagłębiem Lubin. W kolejnych tygodniach okazało się jednak, że to nie Legia jest taka mocna, a przeciwnik był po prostu słaby. W dwóch ostatnich meczach aktualni jeszcze mistrzowie Polski mierzyli się z bezpośrednimi rywalami w walce o utrzymanie, zdobywając w tych spotkaniach tylko jeden punkt. Najpierw na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie przegrali 0:1 z Wartą Poznań, a następnie bezbramkowo zremisowali na trudnym dla siebie terenie w Niecieczy.

Wisła Kraków do rywalizacji powróciła jeszcze w słabszym stylu, bowiem w pierwszych dwóch meczach nie była w stanie powiększyć swojego dorobku punktowego. BIała Gwiazda najpierw uległa 0:2 w Częstochowie mającemu wysokie aspiracje Rakowowi, a następnie u siebie przegrała 0:1 ze Stalą Mielec. Konsekwencją dwóch porażek była decyzja o zmianie trenera. Adriana Gulę, który nie sprostał zadaniu zastąpił Jerzy Brzęczek, w którego debiucie Wisła bezbramkowo zremisowała u siebie z Górnikiem Łęczna. W mecz tym był widoczny pozytywny impuls w grze krakowian, ale tylko przez pierwszych 20 minut.

Do piątkowego spotkania Legia przystąpi zajmując przedostatnie miejsce w tabeli, ale mając tylko dwa punkty starty do plasującej się tuż nad strefą spadkową Wisły. Należy również pamiętać, że drużyna ze stolicy ma na koncie rozegrane jedno spotkanie mniej od swojego rywala.

Legia – Wisła, historia

Wisła w tym sezonie odniosła tylko sześć zwycięstw, ale jedno z nich właśnie przeciwko Legii. Rozegrany pod koniec sierpnia ubiegłego roku mecz na Stadionie im. Henryka Reymana zakończył się wynikiem 1:0 po trafieniu Felicio Brown Forbesa. Wisła przerwała tym samym serię czterech kolejnych meczów przeciwko Legii bez wygranej. W tym czasie trzy razy ze zwycięstwa cieszyli się piłkarze z Warszawy.

Ostatnia ich konfrontacja w Warszawie miała miejsce w maju 2021 roku i zakończyła się bezbramkowym remisem. Półtora roku wcześniej Legia rozbiła Wisłę u siebie aż 7:0, a Biała Gwiazda z ostatniego zwycięstwa w stolicy cieszyła się w marcu 2018 roku (2:0).

Legia – Wisła, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na wygraną w piątkowym meczu dają gospodarzom. Kursy na ich zwycięstwo nie przekraczają 1.90, podczas, gdy wygrana Wisły wyceniana jest “grubo” na ponad 4.00. Hit Ekstraklasy do dobra okazja do skorzystania z cashbacku 50% do nawet 500 zł, który można odebrać rejestrując w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony.

Legia – Wisła, przewidywane składy

Trener Legii Aleksandar Vuković przed piątkowym meczem będzie musiał zmierzyć się z poważnymi problemami kadrowymi. Z powodu kontuzji przeciwko Wiśle nie będą mogli wystąpić Artur Jędrzejczyk, Bartosz Kapustka, Yuri Ribeiro, ale to niejedyni nieobecni. Z powodu zawieszenia za kartki na murawie nie zobaczymy również czterech innych piłkarzy – Artura Boruca, Mattiasa Johanssona, Rafaela Lopesa i Bartosza Slisza. Do dyspozycji szkoleniowiec będzie natomiast sprowadzony w tym tygodniu nowy bramkarz Richard Strebinger i niewykluczone, że już w piątek otrzyma szansę debiutu.

Goście z Krakowa w Warszawie zjawią się bez trzech piłkarzy. Ze względów zdrowotnych nie zagrają Jakub Błaszczykowski, Patryk Plewka i Alan Uryga. Ostatni z nich powoli wraca do treningów z drużyną, ale na piątkowy mecz z Legią nie będzie jeszcze gotowy.

Legia: Miszta (Strebinger) – Rose, Wieteska, Nawrocki – Wszołek, Celhaka, Sokołowski, Mladenović – Josue – Rosołek, Pekhart

Wisła: Biegański – Gruszkowski, Colley, Frydrych, Hanousek – Hugi, Kuvelijć, Savić, Cisse – Ondrasek

Legia – Wisła, transmisja meczu

Ligowy klasyk pomiędzy Legią i Wisły to obowiązkowa pozycja w kalendarzu każdego fana Ekstraklasy. Piątkowe spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 20:30, będzie można obejrzeć na kanałach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD.

Kanał Canal+ Sport 3 znajduje się w pakiecie sportowym Polsat Box Go, do którego teraz dostęp na 30 dni można uzyskać zupełnie za darmo. Wystarczy zarejestrować konto w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony, a następnie w ciągu 48 godzin dokonać depozytu o minimalnej wartości 50 zł. Po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin otrzymamy od bukmachera darmowy dostęp.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.