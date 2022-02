PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa - Wisła Kraków

Legia – Wisła: transmisja w telewizji oraz stream online. W piątkowy wieczór dojdzie do pojedynku dwóch bardzo zasłużonych dla Polski klubów, które w tym sezonie niespodziewanie są zmuszone walczyć o pozostanie w Ekstraklasie. Mecz naturalnie obejrzymy w polskiej telewizji, ale przedstawiamy również sposób, który pozwala na uzyskanie darmowego dostępu do kanałów umożliwiających oglądanie meczów polskiej Ekstraklasy za pośrednictwem internetu w usłudze Polsat Box Go.

Polish Army Ekstraklasa Legia Warszawa Wisła Kraków 1.90 3.90 4.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 lutego 2022 09:46 .

Legia – Wisła, gdzie obejrzeć

Pojedynki tych drużyn emocjonowały od zawsze, ale zwykle ich stawką było co innego. Oba zespoły przez wiele lat były rywalami w walce o mistrzowski tytuł, ale teraz walczą ze sobą o zupełnie inny cel, a jest nim utrzymanie w Ekstraklasie. Legia do piątkowego spotkania przystąpi zajmując przedostatnie miejsce w tabeli, natomiast Wisła sklasyfikowana jest tuż nad strefą spadkową.

Legia nadzieję na udaną wiosnę mogła mieć po pierwszym meczu w tym roku, w którym pewnie pokonała 3:1 Zagłębie Lubin, ale w kolejnych dwóch meczach zdobyła tylko jeden punkt z innymi drużynami walczącymi o ligowy byt – 0:1 z Wartą Poznań, 0:0 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza. Wisła rywalizację po zimowej przerwie rozpoczęła od dwóch porażek – 0:2 z Rakowem Częstochowa i 0:1 ze Stalą Mielec, a w ostatni poniedziałek zapisała na swoje konto punkt bezbramkowo remisując z Górnikiem Łęczna. Wiślaków w tym meczu poprowadził już Jerzy Brzęczek.

Piątkowe spotkanie rozegrane zostanie na Stadionie Wojska Polskiego przy ulicy Łazienkowskiej. W pierwszym meczu w Krakowie górą byli wiślacy, którzy wygrali 1:0. Jak będzie tym razem? Sprawdź typy na mecz Legia – Wisła.

Legia – Wisła, transmisja na żywo w TV

Piątkowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:30 i będzie można je obejrzeć na kanałach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD. Komentarz widzom zapewnią Przemysław Pełka i Grzegorz Mielcarski.

Legia – Wisła: transmisja na żywo za darmo

Poniżej przedstawiamy sposób, dzięki któremu będziemy mogli obejrzeć piątkowy hit Ekstraklasy bez konieczności wykupowania konkretów. Mecz będzie bowiem transmitowany na kanale Canal+ Sport 3, który jest dostępny w ramach sportowego pakietu usługi Polsat Box Go, a teraz możecie uzyskać do niego dostęp na 30 dni zupełnie za darmo. Wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Legia – Wisła, transmisja online

Internetowa transmisja z piątkowego spotkania będzie dostępna za pośrednictwem usług Canal+ online i Polsat Box Go. W przypadku drugiej z nich dostęp można teraz uzyskać zupełnie za darmo. Warunki tej atrakcyjnej promocji przedstawiliśmy wyżej.

Legia – Wisła, kursy bukmacherskie

Choć obie drużyny prezentowały się w ostatnich spotkaniach bardzo mizernie, bukmacherzy w piątkowy wieczór w roli faworyta stawiają Legię. Widać to po kursach oferowanych przez nich na ten pojedynek.

Legia Warszawa Wisła Kraków 1.90 3.90 4.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 lutego 2022 09:46 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin