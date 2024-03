fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Piast Gliwice zaliczył w sobotę czternasty podział punktów w tej kampanii

Aleksandar Vuković ocenił rywalizację na pomeczowej konferencji prasowej cytowanej na platformie X przez Karola Bugajskiego z Przeglądu Sportowego Onet

Aktualnie na koncie Piastunek znajduje się 29 oczek

Aleksandar Vukovic podsumował starcie ze Śląskiem Wrocław

Piast Gliwice na dzisiaj cały czas nie może być pewny utrzymania w lidze. Aktualnie zespół Aleksandara Vukovicia ma pięć punktów przewagi nad strefa spadkową. Ostatni remis gliwiczan skomentował trener Niebiesko-czerwonych.

– Trudny mecz, jak się spodziewaliśmy z dramaturgią. Uratowaliśmy punkt i musimy go szanować, ale zapracowaliśmy na to swoją grą. Dla nas ten punkt jest cenny w walce o przedostanie się do spokojniejszej strefy tabeli – rzekł Vuković cytowany na platformie X przez dziennikarza Karola Bugajskiego z Przeglądu Sportowego Onet.

– Nie zaplanujesz, ile będzie stałych fragmentów gry, więc nie taki był plan na Śląsk. Można się przygotować do rywala, a Śląsk ma wzrost niczym panorama wieżowców w centrum Warszawy. Dwa gole to jednak znak, że determinacja czasami znaczy więcej niż same centymetry – dodał trener Piasta.

