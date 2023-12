PressFocus Na zdjęciu: Jakub Antczak

Lech Poznań poinformował o przedłużeniu umowy z Jakubem Antczakiem

Kontrakt z młodym skrzydłowym został zawarty do czerwca 2027 roku

Obecnie gracz występuje na wypożyczeniu w Odrze Opole

Kolejny piłkarz na lata

Lech Poznań od lat stawia na młodych i utalentowanych zawodników. Akademia “Kolejorza” uznawana jest za najlepszą w kraju i co roku wypuszcza na świat kolejnych świetnie zapowiadających się piłkarzy. Jednym z kolejnych ma być Jakub Antczak. Raptem 19-latni piłkarz w tym sezonie co prawda przebywa na wypożyczeniu w Odrze Opole, ale klub z Poznania już teraz zapewnił sobie dalszą współpracę z graczem w kolejnych latach.

Nowa umowa wychowanka Niebiesko-Białych będzie obowiązywała do końca czerwca 2027 roku. W barwach pierwszoligowca zawodnik zdobył jesienią jedną bramkę oraz dołożył trzy ostatnie podania. Łącznie w sensacji 1. ligi spędził na boisku blisko 1250 minut. W komunikacie Lecha czytamy zachwalające słowa dyrektora Tomasza Rząsy.

– Z dużą radością śledziliśmy postępy czynione przez Kubę jesienią na zapleczu ekstraklasy. Nie mamy wątpliwości, że debiutancka runda na tym szczeblu sporo mu dała i pozwoliła stać się lepszym piłkarzem. Wiedzieliśmy, że Odra to świetne miejsce do rozwoju, czego dowód stanowiły wypożyczenia do tego klubu Kuby Modera czy w zeszłym sezonie Maksa Pingota. Liczymy, że nasz wychowanek będzie kontynuował swoją dobrą postawę także w drugiej części rozgrywek, a następnie już po powrocie do Lecha będzie budował swoją pozycję w pierwszym zespole przy Bułgarskiej – mówi dyrektor sportowy.

