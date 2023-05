fot. PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Dróżdż

Widzew Łódź w końcówce sezonu stracił swojego szefa

Mateusz Dróżdż poinformował, że przestał pełnić funkcję prezesa klubu Mateusz Dróżdż odchodzi z Widzewa

Kolejnych decyzji o zmianach w klubie można się spodziewać w niedalekiej przyszłości

Dróżdź przestał byc prezesem Widzewa

Widzew Łódź jest spokojny o ligowy byt. W każdym razie oczekiwania po pierwszej części sezonu mogły być bardziej ambitne, mając na uwadze to, że beniaminek rozgrywek wszedł do Ekstraklasy bez żadnych kompleksów z wypełnianymi regularnie trybunami przez kibiców.

Tymczasem przed spotkaniem Widzewa z Radomiakiem dotychczasowy sternik klubu Mateusz Dróżdż ogłosił, że nie jest już prezesem klubu. Ciekawe jest, że komunikat pojawił się na profilu prywatnym działacza na Twitterze.

Oświadczenie Mateusza Dróżdża

“Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym, czyli 17 maja 2023 roku, przestałem pełnić funkcję prezesa Zarządu Widzewa Łódź S.A. Niemal dwa lata spędzone w zarządzie klubu, były dla mnie wielkim wyróżnieniem oraz wyzwaniem. Był to czas wielu wyrzeczeń, codziennego zaangażowania i ciężkiej pracy, ale także wielu radości. To dla mnie zaszczyt, że mogłem się rozwijać w miejscu dla mnie i dla Was bardzo szczególnym” – napisał Mateusz Dróżdż w swoim komunikacie opublikowanym na Twitterze.

