IMAGO / Piotr Kucza / Newspix Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia jest wiceliderem PKO Ekstraklasy

W niedzielę Jaga rozbiła Raków Częstochowa

Siemieniec po meczu chwalił swoich zawodników

Siemieniec chwali Jagiellonię po kolejnym zwycięstwie

Jagiellonia Białystok rozgrywa znakomity sezon. Zespół z Podlasia w minionej kampanii walczył o utrzymanie, a dziś jest wiceliderem PKO Ekstraklasy. “Jaga” po 18. kolejkach tego sezonu traci do pierwszego Śląska Wrocław tylko jeden punkt.

W niedzielę Jagiellonia rozegrała kolejne znakomite spotkanie. Tym razem pewnie ograła przed własną publicznością Raków Częstochowa. – Serce raduje się patrząc na to, jak ten zespół pracuje na treningach i przekłada to na mecze. Nie ma lepszej nagrody dla trenera – mówił po meczu Adrian Siemieniec.

– Nie chcę być arogancki stwierdzając, że rozbiliśmy rywala przez wzgląd na szacunek dla niego. Dużo pracy do tej pory wykonaliśmy, ale jeszcze mamy energię by rozegrać ostatnie spotkanie w tym roku. Chcemy go zakończyć w jak najlepszych humorach. Dziś znów pogratulowałem w szatni drużynie, ale też nie musiałem dużo mówić. Czasem wystarczy zwykły uśmiech – dodał szkoleniowiec Jagiellonii.

Ostatnim rywalem Jagiellonii w tym roku będzie Puszcza Niepołomice. Ten mecz zostanie rozegrany w sobotę, 16 grudnia.

Zobacz również: Sensacja w Ekstraklasie. Jaga zdemolowała Raków [WIDEO]