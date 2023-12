Wybrano trenera miesiąca w Ekstraklasie. Historyczna nagroda

Tomasz Tułacz został wybrany trenerem grudnia w Ekstraklasie. Dla szkoleniowca Puszczy Niepołomice to pierwsza taka nagroda w karierze.

Imago / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Tomasz Tułacz

Tomasz Tułacz został trenerem grudnia w Ekstraklasie

Dla 54-latka to pierwsze takie wyróżnienie w karierze

Puszcza Niepołomice rozegrała w grudniu 2 mecze, w których raz wygrała oraz raz zremisowała

Tomasz Tułacz z nagrodą dla trenera miesiąca

Tomasz Tułacz może mieć duże powody do zadowolenia. Ekstraklasa za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej ogłosiła, że opiekun beniaminka ligi został wybrany trenerem grudnia. Jest to pierwsze takie osiągnięcie 54-letniego szkoleniowca. Zwycięzcę nagrody wybierają wszyscy trenerzy osiemnastu zespołów ligi.

Puszcza Niepołomice, mimo że była skazywana na pożarcie i szybki powrót do 1. ligi udowadnia, że tak łatwo się nie podda. Beniaminek Ekstraklasy w ostatnim swoim meczu w tym roku dokonał przedświątecznego cudu. Choć “Żubry” w meczu z Jagiellonią schodzili na przerwę z trzybramkową stratą, to w drugiej połowie odrobili dystans do rywala i zdobyli cenny punkt.

Pozostałe spotkania rozegrane w grudniu również kończyły się pozytywnym wynikiem. Z Widzewem podopieczni Tomasza Tułacza wygrali 1-0. Natomiast mecz z Piastem został przerwany w związku ze złą pogodą i przeniesiony na rundę wiosenną. Puszcza kończy pierwszą część sezonu na 14. miejscu z dorobkiem 20 punktów. Jako jedyny beniaminek ligi znajdują się nad strefą spadkową.