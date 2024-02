fot. PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Hajto

W mocnych słowach na temat Josue wypowiedział się ostatnio były reprezentant Polski

Tomasz Hajto przekonywał, że Portugalczyk ma negatywny wpływ na Legię Warszawa

51-latek nie szczędził krytycznych słów w kierunku gracza Wojskowych

Tomasz Hajto krytycznie o Josue

Josue ma kontrakt z Legią Warszawa do końca czerwca tego roku. Meczyki ujawniły kilku dni temu, że wkrótce rozpoczną się na dobre rozmowy piłkarza z klubem w sprawie nowej umowy. Tymczasem ciekawą opinią na temat doświadczonego pomocnika wyróżnił się Tomasz Hajto.

– Wrzuciłbym na wagę wszystkie jego dobre rzeczy i wszystkie złe wybory. Złe zachowania, złe wybory, złe podejście, zły mental czy notoryczne machanie rękami. Nie wiem, czy nie byłoby tak, że złe rzeczy by przeważyły – mówił były reprezentant Polski w programie “Cafe Futbol” w Polsacie Sport.

– Kapitan to człowiek, który ma zawsze przyjść do szatni punktualnie, dawać przykład i motywować młodych zawodników – kontynuował Hajto.

– Nie ma w Niemczech piłkarza ważniejszego od klubu. W przypadku Legii, można odnieść wrażenie, że jest inaczej. Jeśli Josue jest taki dobry, to czemu nie grał gdzieś za granicą? Co to Maradona? Pele? Nie wiem, w jakich kategoriach go rozpatrywać. Jaki on ma wpływ na drużynę? Moim zdaniem ciągnie Legię w dół – powiedział 51-latek.